https://ria.ru/20201110/prilozhenie-1583938921.html

В мэрии рассказали о работе приложения "Социальный мониторинг"

В мэрии рассказали о работе приложения "Социальный мониторинг"

Приложение "Социальный мониторинг" работает исправно, технические ошибки за последние месяцы на базе системы не зафиксированы, заявил руководитель департамента... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T15:02

2020-11-10T15:02

2020-11-10T15:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

андрей лысенко

московская городская дума

москва

технологии

общество

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Приложение "Социальный мониторинг" работает исправно, технические ошибки за последние месяцы на базе системы не зафиксированы, заявил руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко."Могу сказать, что именно ошибок технического характера (при использовании приложения "Социальный мониторинг" - ред.) у нас за последние месяцы просто нет", - сказал Лысенко на заседании комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информтехнологиям, где обсуждался проект столичного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.Он отметил, что приложение "Социальный мониторинг" на свои гаджеты устанавливают порядка 90% москвичей. Проблемы при использовании могли возникнуть в первой версии приложения, после ее обновления все работает исправно, отметил Лысенко.Мобильное приложение "Социальный мониторинг" помогает обеспечить соблюдение карантина в Москве. Его используют жители, заразившиеся COVID-19, а также те, кто живет с такими пациентами.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200516/1571545093.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей лысенко, московская городская дума, москва, технологии, общество