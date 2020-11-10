https://ria.ru/20201110/prigozhin-1583976998.html

Суд обязал "Царьград" опровергнуть сведения, порочащие честь Пригожина

Суд обязал "Царьград" опровергнуть сведения, порочащие честь Пригожина

Тверской суд Москвы во вторник частично удовлетворил иск предпринимателя Евгения Пригожина о защите чести к сотруднице Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T17:25

2020-11-10T17:25

2020-11-10T17:26

любовь соболь

евгений пригожин

телеканал царьград

фонд борьбы с коррупцией

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155980/13/1559801381_0:312:1342:1066_1400x0_80_0_0_aea8b1764edfdb16627fbbb291c1399b.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы во вторник частично удовлетворил иск предпринимателя Евгения Пригожина о защите чести к сотруднице Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и телеканалу "Царьград", теперь им предстоит опровергнуть утверждение из видеоролика о том, что бизнесмен причастен к нападению на мужа оппозиционерки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева."Было вынесено решение о частичном удовлетворении требований: указанные сведения были признаны судом не соответствующими действительности, на ответчиков возложена обязанность опровергнуть указанные сведения, а также удалить фрагменты видео, содержащие сведения, признанные судом не соответствующими действительности", - рассказала собеседница агентства.Пригожин просил суд признать порочащими честь сведения, прозвучавшие в видео на сайте сетевого издания "Царьград" - в частности, заявление Соболь о том, что бизнесмен якобы хотел убить ее мужа Сергея Мохова. Предприниматель требовал от Соболь и "Царьграда" опровергнуть эти сведения, а ролик удалить.В ноябре 2016 года "Новая газета" сообщала, что неизвестный с букетом цветов, которым он прикрывал лицо, дождался Мохова у подъезда дома, после чего вколол ему некую жидкость через шприц в бедро. Потерпевший успел позвонить супруге, которая вызвала ему скорую, но вскоре потерял сознание, а нападавший скрылся. Соболь связала данный инцидент со своей политической деятельностью и расследованиями о компаниях Пригожина.

https://ria.ru/20201030/navalnyy-1582359057.html

https://ria.ru/20201014/navalnyy-1579700038.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь соболь, евгений пригожин, телеканал царьград, фонд борьбы с коррупцией, происшествия