https://ria.ru/20201110/prigozhin-1583976998.html
Суд обязал "Царьград" опровергнуть сведения, порочащие честь Пригожина
Суд обязал "Царьград" опровергнуть сведения, порочащие честь Пригожина
Тверской суд Москвы во вторник частично удовлетворил иск предпринимателя Евгения Пригожина о защите чести к сотруднице Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T17:25
2020-11-10T17:25
2020-11-10T17:26
любовь соболь
евгений пригожин
телеканал царьград
фонд борьбы с коррупцией
происшествия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы во вторник частично удовлетворил иск предпринимателя Евгения Пригожина о защите чести к сотруднице Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и телеканалу "Царьград", теперь им предстоит опровергнуть утверждение из видеоролика о том, что бизнесмен причастен к нападению на мужа оппозиционерки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева."Было вынесено решение о частичном удовлетворении требований: указанные сведения были признаны судом не соответствующими действительности, на ответчиков возложена обязанность опровергнуть указанные сведения, а также удалить фрагменты видео, содержащие сведения, признанные судом не соответствующими действительности", - рассказала собеседница агентства.Пригожин просил суд признать порочащими честь сведения, прозвучавшие в видео на сайте сетевого издания "Царьград" - в частности, заявление Соболь о том, что бизнесмен якобы хотел убить ее мужа Сергея Мохова. Предприниматель требовал от Соболь и "Царьграда" опровергнуть эти сведения, а ролик удалить.В ноябре 2016 года "Новая газета" сообщала, что неизвестный с букетом цветов, которым он прикрывал лицо, дождался Мохова у подъезда дома, после чего вколол ему некую жидкость через шприц в бедро. Потерпевший успел позвонить супруге, которая вызвала ему скорую, но вскоре потерял сознание, а нападавший скрылся. Соболь связала данный инцидент со своей политической деятельностью и расследованиями о компаниях Пригожина.
https://ria.ru/20201030/navalnyy-1582359057.html
https://ria.ru/20201014/navalnyy-1579700038.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
любовь соболь, евгений пригожин, телеканал царьград, фонд борьбы с коррупцией, происшествия
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Тверской суд Москвы
во вторник частично удовлетворил иск предпринимателя Евгения Пригожина
о защите чести к сотруднице Фонда борьбы с коррупцией (ФБК
) Любови Соболь
и телеканалу "Царьград"
, теперь им предстоит опровергнуть утверждение из видеоролика о том, что бизнесмен причастен к нападению на мужа оппозиционерки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
"Было вынесено решение о частичном удовлетворении требований: указанные сведения были признаны судом не соответствующими действительности, на ответчиков возложена обязанность опровергнуть указанные сведения, а также удалить фрагменты видео, содержащие сведения, признанные судом не соответствующими действительности", - рассказала собеседница агентства.
Пригожин просил суд признать порочащими честь сведения, прозвучавшие в видео на сайте сетевого издания "Царьград" - в частности, заявление Соболь о том, что бизнесмен якобы хотел убить ее мужа Сергея Мохова. Предприниматель требовал от Соболь и "Царьграда" опровергнуть эти сведения, а ролик удалить.
В ноябре 2016 года "Новая газета" сообщала, что неизвестный с букетом цветов, которым он прикрывал лицо, дождался Мохова у подъезда дома, после чего вколол ему некую жидкость через шприц в бедро. Потерпевший успел позвонить супруге, которая вызвала ему скорую, но вскоре потерял сознание, а нападавший скрылся. Соболь связала данный инцидент со своей политической деятельностью и расследованиями о компаниях Пригожина.