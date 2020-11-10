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Суд обязал "Царьград" опровергнуть сведения, порочащие честь Пригожина
Суд обязал "Царьград" опровергнуть сведения, порочащие честь Пригожина
Тверской суд Москвы во вторник частично удовлетворил иск предпринимателя Евгения Пригожина о защите чести к сотруднице Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T17:25
2020-11-10T17:26
любовь соболь
евгений пригожин
телеканал царьград
фонд борьбы с коррупцией
происшествия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы во вторник частично удовлетворил иск предпринимателя Евгения Пригожина о защите чести к сотруднице Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и телеканалу "Царьград", теперь им предстоит опровергнуть утверждение из видеоролика о том, что бизнесмен причастен к нападению на мужа оппозиционерки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева."Было вынесено решение о частичном удовлетворении требований: указанные сведения были признаны судом не соответствующими действительности, на ответчиков возложена обязанность опровергнуть указанные сведения, а также удалить фрагменты видео, содержащие сведения, признанные судом не соответствующими действительности", - рассказала собеседница агентства.Пригожин просил суд признать порочащими честь сведения, прозвучавшие в видео на сайте сетевого издания "Царьград" - в частности, заявление Соболь о том, что бизнесмен якобы хотел убить ее мужа Сергея Мохова. Предприниматель требовал от Соболь и "Царьграда" опровергнуть эти сведения, а ролик удалить.В ноябре 2016 года "Новая газета" сообщала, что неизвестный с букетом цветов, которым он прикрывал лицо, дождался Мохова у подъезда дома, после чего вколол ему некую жидкость через шприц в бедро. Потерпевший успел позвонить супруге, которая вызвала ему скорую, но вскоре потерял сознание, а нападавший скрылся. Соболь связала данный инцидент со своей политической деятельностью и расследованиями о компаниях Пригожина.
https://ria.ru/20201030/navalnyy-1582359057.html
https://ria.ru/20201014/navalnyy-1579700038.html
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любовь соболь, евгений пригожин, телеканал царьград, фонд борьбы с коррупцией, происшествия

Суд обязал "Царьград" опровергнуть сведения, порочащие честь Пригожина

17:25 10.11.2020 (обновлено: 17:26 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповРесторатор Евгений Пригожин
Ресторатор Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Тверской суд Москвы во вторник частично удовлетворил иск предпринимателя Евгения Пригожина о защите чести к сотруднице Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и телеканалу "Царьград", теперь им предстоит опровергнуть утверждение из видеоролика о том, что бизнесмен причастен к нападению на мужа оппозиционерки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.
"Было вынесено решение о частичном удовлетворении требований: указанные сведения были признаны судом не соответствующими действительности, на ответчиков возложена обязанность опровергнуть указанные сведения, а также удалить фрагменты видео, содержащие сведения, признанные судом не соответствующими действительности", - рассказала собеседница агентства.
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Пригожин просил суд признать порочащими честь сведения, прозвучавшие в видео на сайте сетевого издания "Царьград" - в частности, заявление Соболь о том, что бизнесмен якобы хотел убить ее мужа Сергея Мохова. Предприниматель требовал от Соболь и "Царьграда" опровергнуть эти сведения, а ролик удалить.
В ноябре 2016 года "Новая газета" сообщала, что неизвестный с букетом цветов, которым он прикрывал лицо, дождался Мохова у подъезда дома, после чего вколол ему некую жидкость через шприц в бедро. Потерпевший успел позвонить супруге, которая вызвала ему скорую, но вскоре потерял сознание, а нападавший скрылся. Соболь связала данный инцидент со своей политической деятельностью и расследованиями о компаниях Пригожина.
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Любовь СобольЕвгений Пригожинтелеканал ЦарьградФонд борьбы с коррупциейПроисшествия
 
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