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SberCloud получил премию CNews за лучший платформенный сервис года
SberCloud получил премию CNews за лучший платформенный сервис года
Компания SberCloud, входящая в экосистему Сбера, получила премию CNews в номинации "Лучший платформенный сервис года" за облачную платформу SberCloud.Advanced c РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T12:22
2020-11-10T12:22
сбер
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Компания SberCloud, входящая в экосистему Сбера, получила премию CNews в номинации "Лучший платформенный сервис года" за облачную платформу SberCloud.Advanced c наибольшим выбором интегрированных IaaS и PaaS-сервисов, сообщает компания.Церемония награждения CNews AWARDS прошла во вторник в рамках форума "CNews Forum 2020: Информационные технологии завтра". Награды вручены компаниям, предложившим в этом году проекты, оказавшие наибольшее влияние на рынок ИТ и телекоммуникаций России. Лауреаты по номинациям определялись во время церемонии путем электронного голосования участников форума — более 1600 представителей рынка ИТ, экспертов и журналистов."Сервисы SberCloud.Advanced позволяют использовать облачные решения в любых сферах бизнеса, науки и образования. Наша новая линейка облачных продуктов включает в себя сервисы как для крупных корпораций, так и для среднего и малого бизнеса, и стартапов. Вы можете использовать сервисы SberCloud.Advanced в любом сочетании. Развернуть в облаке ИТ-инфраструктуру предприятия, работать с большими данными, создать систему аналитики на основе искусственного интеллекта и многое другое. Я уверен, что облачная платформа SberCloud.Advanced может предложить российскому бизнесу все преимущества современного облака", — приводятся в сообщении слова генерального директора SberCloud Евгения Колбина.Платформа SberCloud.Advanced объединяет более 40 высокотехнологичных облачных продуктов, позволяющих быстро создавать и управлять ИТ-инфраструктурой, приложениями и интернет-сервисами.
https://ria.ru/20201002/sber-1578108507.html
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сбер, новости компаний - экономика

SberCloud получил премию CNews за лучший платформенный сервис года

12:22 10.11.2020
 
© Фото : пресс-служба компании SberCloudSberCloud получил премию CNews за лучший платформенный сервис года
SberCloud получил премию CNews за лучший платформенный сервис года - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Фото : пресс-служба компании SberCloud
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Компания SberCloud, входящая в экосистему Сбера, получила премию CNews в номинации "Лучший платформенный сервис года" за облачную платформу SberCloud.Advanced c наибольшим выбором интегрированных IaaS и PaaS-сервисов, сообщает компания.
Церемония награждения CNews AWARDS прошла во вторник в рамках форума "CNews Forum 2020: Информационные технологии завтра". Награды вручены компаниям, предложившим в этом году проекты, оказавшие наибольшее влияние на рынок ИТ и телекоммуникаций России. Лауреаты по номинациям определялись во время церемонии путем электронного голосования участников форума — более 1600 представителей рынка ИТ, экспертов и журналистов.
"Сервисы SberCloud.Advanced позволяют использовать облачные решения в любых сферах бизнеса, науки и образования. Наша новая линейка облачных продуктов включает в себя сервисы как для крупных корпораций, так и для среднего и малого бизнеса, и стартапов. Вы можете использовать сервисы SberCloud.Advanced в любом сочетании. Развернуть в облаке ИТ-инфраструктуру предприятия, работать с большими данными, создать систему аналитики на основе искусственного интеллекта и многое другое. Я уверен, что облачная платформа SberCloud.Advanced может предложить российскому бизнесу все преимущества современного облака", — приводятся в сообщении слова генерального директора SberCloud Евгения Колбина.
Платформа SberCloud.Advanced объединяет более 40 высокотехнологичных облачных продуктов, позволяющих быстро создавать и управлять ИТ-инфраструктурой, приложениями и интернет-сервисами.
Стенд компании SberCloud на конференции по искусственному интеллекту - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 14:23
SberCloud.Advanced подтвердила соответствие нормам безопасности ИСПДн
 
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