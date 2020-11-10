https://ria.ru/20201110/premii-1585361497.html

Прием заявок на экологические премии правительства Москвы идет онлайн

Прием заявок на экологические премии правительства Москвы идет онлайн

Прием заявок на премию правительства Москвы в области охраны окружающей среды и на лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T15:53

2020-11-10T15:53

2020-11-19T14:58

москва сегодня: мегаполис для жизни

антон кульбачевский

москва

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Прием заявок на премию правительства Москвы в области охраны окружающей среды и на лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города Москвы завершится 19 ноября, сообщил на пресс-конференции руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."В этом году проводятся два конкурса на соискание премий правительства Москвы в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города Москвы. Кампания по приему заявок на участие в конкурсах на соискание премий правительства Москвы стартовала 20 октября и продлится до 19 ноября 2020 года. После чего жюри выберут лучших", — сообщил Кульбачевский.По его словам, ситуация с пандемией коронавирусной инфекции внесла свои коррективы."Мы перешли на новую форму проведения конкурсов: прием заявок на конкурсы проводится только в онлайн-формате на официальном сайте экопремии. Надеемся, что в этом году будет больше заявок, чем в прошлом году. В прошлом их было более 140", — пояснил Кульбачевский.

https://realty.ria.ru/20201102/arkhpremiya-1582642860.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон кульбачевский, москва