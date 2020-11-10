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Прием заявок на экологические премии правительства Москвы идет онлайн
Прием заявок на экологические премии правительства Москвы идет онлайн
Прием заявок на премию правительства Москвы в области охраны окружающей среды и на лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T15:53
2020-11-19T14:58
москва сегодня: мегаполис для жизни
антон кульбачевский
москва
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Прием заявок на премию правительства Москвы в области охраны окружающей среды и на лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города Москвы завершится 19 ноября, сообщил на пресс-конференции руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."В этом году проводятся два конкурса на соискание премий правительства Москвы в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города Москвы. Кампания по приему заявок на участие в конкурсах на соискание премий правительства Москвы стартовала 20 октября и продлится до 19 ноября 2020 года. После чего жюри выберут лучших", — сообщил Кульбачевский.По его словам, ситуация с пандемией коронавирусной инфекции внесла свои коррективы."Мы перешли на новую форму проведения конкурсов: прием заявок на конкурсы проводится только в онлайн-формате на официальном сайте экопремии. Надеемся, что в этом году будет больше заявок, чем в прошлом году. В прошлом их было более 140", — пояснил Кульбачевский.
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антон кульбачевский, москва

Прием заявок на экологические премии правительства Москвы идет онлайн

15:53 10.11.2020 (обновлено: 14:58 19.11.2020)
 
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Прием заявок на премию правительства Москвы в области охраны окружающей среды и на лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города Москвы завершится 19 ноября, сообщил на пресс-конференции руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
"В этом году проводятся два конкурса на соискание премий правительства Москвы в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города Москвы. Кампания по приему заявок на участие в конкурсах на соискание премий правительства Москвы стартовала 20 октября и продлится до 19 ноября 2020 года. После чего жюри выберут лучших", — сообщил Кульбачевский.
По его словам, ситуация с пандемией коронавирусной инфекции внесла свои коррективы.
"Мы перешли на новую форму проведения конкурсов: прием заявок на конкурсы проводится только в онлайн-формате на официальном сайте экопремии. Надеемся, что в этом году будет больше заявок, чем в прошлом году. В прошлом их было более 140", — пояснил Кульбачевский.
Звезда на крыше высотного здания на Котельнической набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 13:39
Прием заявок на Архитектурную премию Москвы-2021 стартует 1 декабря
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниАнтон КульбачевскийМосква
 
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