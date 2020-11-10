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Прием заявок на экологические премии правительства Москвы идет онлайн
Прием заявок на экологические премии правительства Москвы идет онлайн
Прием заявок на премию правительства Москвы в области охраны окружающей среды и на лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T15:53
2020-11-10T15:53
2020-11-19T14:58
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антон кульбачевский
москва
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Прием заявок на премию правительства Москвы в области охраны окружающей среды и на лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города Москвы завершится 19 ноября, сообщил на пресс-конференции руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский."В этом году проводятся два конкурса на соискание премий правительства Москвы в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города Москвы. Кампания по приему заявок на участие в конкурсах на соискание премий правительства Москвы стартовала 20 октября и продлится до 19 ноября 2020 года. После чего жюри выберут лучших", — сообщил Кульбачевский.По его словам, ситуация с пандемией коронавирусной инфекции внесла свои коррективы."Мы перешли на новую форму проведения конкурсов: прием заявок на конкурсы проводится только в онлайн-формате на официальном сайте экопремии. Надеемся, что в этом году будет больше заявок, чем в прошлом году. В прошлом их было более 140", — пояснил Кульбачевский.
https://realty.ria.ru/20201102/arkhpremiya-1582642860.html
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РИА Новости
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антон кульбачевский, москва
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Прием заявок на премию правительства Москвы
в области охраны окружающей среды и на лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города Москвы завершится 19 ноября, сообщил на пресс-конференции руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский
.
"В этом году проводятся два конкурса на соискание премий правительства Москвы в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города Москвы. Кампания по приему заявок на участие в конкурсах на соискание премий правительства Москвы стартовала 20 октября и продлится до 19 ноября 2020 года. После чего жюри выберут лучших", — сообщил Кульбачевский.
По его словам, ситуация с пандемией коронавирусной инфекции внесла свои коррективы.
"Мы перешли на новую форму проведения конкурсов: прием заявок на конкурсы проводится только в онлайн-формате на официальном сайте экопремии. Надеемся, что в этом году будет больше заявок, чем в прошлом году. В прошлом их было более 140", — пояснил Кульбачевский.