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Воробьев призвал жителей Подмосковья отметить Новый год в кругу семьи
Воробьев призвал жителей Подмосковья отметить Новый год в кругу семьи
Массовых мероприятий на новогодние праздники в Московской области придётся избежать, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T19:08
2020-11-10T19:08
2020-11-10T19:08
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коронавирус в россии
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коронавирусы
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Массовых мероприятий на новогодние праздники в Московской области придётся избежать, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв."Массовых мероприятий у нас также придётся избежать, но с семьей, тихо, по-семейному, как это и положено на Руси, мы будем отмечать Новый год", - сказал Воробьев в интервью радиостанции "Эхо Москвы".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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