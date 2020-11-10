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Воробьев призвал жителей Подмосковья отметить Новый год в кругу семьи

Воробьев призвал жителей Подмосковья отметить Новый год в кругу семьи

Массовых мероприятий на новогодние праздники в Московской области придётся избежать, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T19:08

2020-11-10T19:08

2020-11-10T19:08

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коронавирус covid-19

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андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Массовых мероприятий на новогодние праздники в Московской области придётся избежать, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв."Массовых мероприятий у нас также придётся избежать, но с семьей, тихо, по-семейному, как это и положено на Руси, мы будем отмечать Новый год", - сказал Воробьев в интервью радиостанции "Эхо Москвы".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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