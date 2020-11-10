https://ria.ru/20201110/prazdnik-1583755830.html

День сотрудника органов внутренних дел России

День сотрудника органов внутренних дел России

День сотрудника органов внутренних дел РФ отмечается 10 ноября в соответствии с указом президента РФ от 13 октября 2011 года. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T00:31

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2020-11-10T00:31

россия

день сотрудника органов внутренних дел рф

справки

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День сотрудника органов внутренних дел РФ отмечается 10 ноября в соответствии с указом президента РФ от 13 октября 2011 года. Cвою историю профессиональный праздник ведет от установленного указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1962 года Дня советской милиции. С 1991 года он назывался День милиции. За дату празднования был взят день принятия 10 ноября (28 октября по старому стилю) 1917 года постановления Наркомата по внутренним делам (НКВД) "О рабочей милиции", которым милиция в России получила свое законодательное оформление. Массовое создание различных формирований пролетарской милиции, наиболее многочисленными и распространенными из которых были отряды Красной гвардии и рабочей милиции, началось после Февральской революции 1917 года и упразднения Временным правительством корпуса жандармов. Отличительными чертами пролетарской милиции являлись добровольность вступления в ее ряды, безвозмездное, как правило, несение службы охраны в свободное от основной работы время. Данные принципы и были закреплены в постановлении. Во время Гражданской войны 1917-1922 годов, в условиях разрухи, высокого уровня преступности стала очевидной необходимость создания постоянного штатного государственного органа охраны общественного порядка. 12 октября 1918 года НКВД РСФСР и Наркомат юстиции РСФСР утвердили инструкцию "Об организации советской рабоче-крестьянской милиции", которая определила основные задачи милиции: предупреждение и пресечение нарушений порядка, наблюдение за исполнением законов и своевременное оповещение населения о распоряжениях советской власти, содействие их выполнению, борьба с уголовной преступностью и др. За годы существования советских правоохранительных органов были созданы специализированные виды милиции: уголовно-розыскная, железнодорожная, водная, промышленная, ведомственная и др. В 1930-е годы образованы: паспортные отделы, Государственная автомобильная инспекция, отделы виз и регистрации иностранцев, отделы по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией, военно-учетные столы. В ведение милиции переданы медицинские вытрезвители и т.д. Кроме организационной структуры советских правоохранительных органов, менялись также их ведомственная принадлежность и методы деятельности. В марте 1991 года был принят закон СССР "О советской милиции", а в апреле того же года закон РСФСР "О милиции". В конце декабря 1991 года в связи с тем, что СССР прекратил свое существование, все органы, учреждения и организации министерства внутренних дел (МВД) СССР на территории России были переведены под юрисдикцию России с включением их в систему МВД России. Рост преступности и изменение структуры милиции в конце XX века обусловили создание новых подразделений (по борьбе с организованной преступностью, по борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий и др.). В начале XXI века исторические перемены, произошедшие в России с начала 1990-х годов, потребовали по-новому определить место и принципы деятельности органов внутренних дел в изменившемся общественно-политическом устройстве государства. Прежняя модель взаимоотношений органов внутренних дел и общества, основанная на приоритете государственного принуждения устарела. Стала очевидна необходимость новой правовой платформы, которая бы отвечала современным реалиям. Действовавший закон "О милиции" неоднократно корректировали, но это не дало желаемых результатов. Перед министерством внутренних дел (МВД) встала задача – реорганизовать ведомство так, чтобы система работала по международно-правовым стандартам, современным технологиям, эффективно и профессионально реагировала на новые вызовы и угрозы. Начало процессу реформирования МВД России было положено указом президента РФ от 24 декабря 2009 года "О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации". Активная фаза преобразований началась с 1 марта 2011 года, когда вступил в силу федеральный закон "О полиции" от 7 февраля 2011 года, повлекший переименование милиции в полицию. Это привело и к изменению названия профессионального праздника работников милиции в октябре 2011 года – в День сотрудника органов внутренних дел. В 2011 году была сформирована законодательная база деятельности российской полиции, проводились мероприятия по оптимизации функций и организационно-штатного построения всей системы. Основой нового полицейского законодательства стали федеральные законы "О полиции", "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и "О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Реформирование позволило органам внутренних дел освободиться от несвойственных функций, избавиться от излишних управленческих звеньев и повысило роль оперативных служб. Важным направлением реформирования стала гуманизация форм и методов работы полиции, переход взаимоотношений органа правопорядка и общества к партнерской модели, направленной на обеспечение эффективной защиты прав и свобод граждан. Органы внутренних дел в России обеспечивают охрану общественного порядка, проведение массовых мероприятий, занимаются предотвращением и раскрытием преступлений, защитой и охраной частной собственности, государственных и коммерческих объектов. Важной стороной их деятельности является надзор за соблюдением правил приобретения, хранения, перевозки оружия, борьба с распространением наркотиков. При стихийных бедствиях и других чрезвычайных обстоятельствах полиция участвует в спасении людей, государственного, общественного и личного имущества граждан. Подразделения МВД обеспечивают безопасность дорожного движения. Чтобы справляться с поставленными задачами, сотрудники внутренних дел должны обладать знаниями, владеть современной техникой и оборудованием, а также быть порядочными, честными и преданными долгу. По данным МВД РФ, в последние годы повысилась раскрываемость основных видов преступлений общеуголовной направленности: убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, угонов автомашин, грабежей, похищений людей, разбоев, квартирных краж. Снизилась преступность среди несовершеннолетних, а также число преступлений, совершенных на улицах. В 2019 году на 9% сократилось количество преступлений, совершаемых на бытовой почве, в том числе тяжких и особо тяжких составов, а также в сфере семейно-бытовых отношений. Меньше стало убийств и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью. Наметилась позитивная тенденция в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, было ликвидировано 208 подпольных лабораторий, производящих в основном синтетические наркотики, что в два раза больше, чем в 2018 году. На 4,1% сократилось число преступлений экономической направленности, выявленных правоохранительными органами. Повышенное внимание уделялось выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. Их доля в общем числе зарегистрированных преступлений достигла почти 15% и продолжает расти. В 2019 году число раскрытых деяний данного вида увеличилось в полтора раза. Актуальной задачей для органов внутренних дел остается противодействие экстремизму. В 2019 году число преступлений экстремистской направленности уменьшилось более чем вдвое.Важным направлением в деятельности органов внутренних дел является снижение аварийности на дорогах. В результате с 2012 года смертность на дорогах сократилась более чем на треть. В 2019 году ими было пресечено свыше 1700 тысяч нарушений, допущенных водителями пассажирских автобусов. Как следствие, количество ДТП по их вине уменьшилось почти на 5%, и более чем на 8% – число погибших. В День сотрудника органов внутренних дел личный состав ведомства по традиции выходит на службу в парадной форме. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, день сотрудника органов внутренних дел рф, справки