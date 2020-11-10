https://ria.ru/20201110/pozhar-1583910682.html

На юго-востоке Москвы обрушился горящий ангар

На юго-востоке Москвы обрушился горящий ангар

Ангар, который горит на территории промзоны на юго-востоке Москвы, обрушился по всей площади, в ходе тушения пожара спасли четырех человек, сообщили РИА Новости РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T13:05

2020-11-10T13:05

2020-11-10T13:22

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Ангар, который горит на территории промзоны на юго-востоке Москвы, обрушился по всей площади, в ходе тушения пожара спасли четырех человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.Ранее в экстренных службах города сообщили РИА Новости, что ангар горит на площади 450 квадратных метров по адресу 3-й Угрешский проезд, дом 14А, строение 3."В результате загорания ангар обрушился по всей площади", - сказал представитель главка.В ходе работ по ликвидации загорания пожарные спасли четырех человек. "Всех спасенных передали медикам для осмотра", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20201109/pozhar-1583674561.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия