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https://ria.ru/20201110/potter-1583740369.html
Джуд Лоу рассказал, почему для него так важна роль Альбуса Дамблдора
Джуд Лоу рассказал, почему для него так важна роль Альбуса Дамблдора
Джуд Лоу, играющий Альбуса Дамблдора в "Фантастических тварях", рассказал в подкасте Дана Фоглера (его коллеги по франшизе) о своем отношении к роли знаменитого РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T15:55
2020-11-10T15:55
культура
кино и сериалы
новости культуры
гарри поттер
джуд лоу
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Джуд Лоу, играющий Альбуса Дамблдора в "Фантастических тварях", рассказал в подкасте Дана Фоглера (его коллеги по франшизе) о своем отношении к роли знаменитого волшебника. Актер подчеркнул также, что Дамблдор имеет огромное значение не только в "Фантастических тварях" и во вселенной Гарри Поттера, но и в массовой культуре в целом. Поэтому Лоу старается соответствовать высоким критериям, установленным поттерианой, в которой волшебника играли Тоби Регбо и Майкл Гэмбон.События "Фантастических тварей" разворачиваются за несколько десятков лет до того, как Гарри начинает учится в Хогвартсе. Из-за этого на роль Дамблдора пришлось искать другого актера. Джуд Лоу впервые его сыграл в 2018 году в ленте "Преступления Гриндельвальда". Фильм получил неоднозначные отзывы, но игру Джуда Лоу, несмотря на небольшое экранное время, высоко оценили зрители и критики. Релиз третьей части франшизы ожидается в 2022 году.
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кино и сериалы, новости культуры, гарри поттер, джуд лоу

Джуд Лоу рассказал, почему для него так важна роль Альбуса Дамблдора

15:55 10.11.2020
 
© 2018 WBEI Publishing Rights © J.K.R.Кадр из фильма "Фантастические Твари: Преступления Грин-де-Вальда"
Кадр из фильма Фантастические Твари: Преступления Грин-де-Вальда - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© 2018 WBEI Publishing Rights © J.K.R.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Джуд Лоу, играющий Альбуса Дамблдора в "Фантастических тварях", рассказал в подкасте Дана Фоглера (его коллеги по франшизе) о своем отношении к роли знаменитого волшебника.

"Я очень рад, что она мне досталась. Каждый день работы над ней я воспринимаю как благословение. Я испытываю чувство, близкое, наверное, к трепету, поскольку очень многие неравнодушны к этому персонажу. Я никогда так не относился к работе. Тут большая ответственность. Вместе с тем, это очень красивая история, как если бы мне вручили ценнейшей артефакт или что-то в этом роде, чтобы я о нем позаботился, и, возможно, почистил немного", — рассказал Джуд Лоу.

Актер подчеркнул также, что Дамблдор имеет огромное значение не только в "Фантастических тварях" и во вселенной Гарри Поттера, но и в массовой культуре в целом.
Поэтому Лоу старается соответствовать высоким критериям, установленным поттерианой, в которой волшебника играли Тоби Регбо и Майкл Гэмбон.
События "Фантастических тварей" разворачиваются за несколько десятков лет до того, как Гарри начинает учится в Хогвартсе. Из-за этого на роль Дамблдора пришлось искать другого актера. Джуд Лоу впервые его сыграл в 2018 году в ленте "Преступления Гриндельвальда".
Фильм получил неоднозначные отзывы, но игру Джуда Лоу, несмотря на небольшое экранное время, высоко оценили зрители и критики.
Релиз третьей части франшизы ожидается в 2022 году.
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КультураКино и сериалыНовости культурыГарри ПоттерДжуд Лоу
 
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