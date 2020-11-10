https://ria.ru/20201110/potter-1583740369.html

Джуд Лоу рассказал, почему для него так важна роль Альбуса Дамблдора

Джуд Лоу рассказал, почему для него так важна роль Альбуса Дамблдора

Джуд Лоу, играющий Альбуса Дамблдора в "Фантастических тварях", рассказал в подкасте Дана Фоглера (его коллеги по франшизе) о своем отношении к роли знаменитого РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T15:55

2020-11-10T15:55

2020-11-10T15:55

культура

кино и сериалы

новости культуры

гарри поттер

джуд лоу

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Джуд Лоу, играющий Альбуса Дамблдора в "Фантастических тварях", рассказал в подкасте Дана Фоглера (его коллеги по франшизе) о своем отношении к роли знаменитого волшебника. Актер подчеркнул также, что Дамблдор имеет огромное значение не только в "Фантастических тварях" и во вселенной Гарри Поттера, но и в массовой культуре в целом. Поэтому Лоу старается соответствовать высоким критериям, установленным поттерианой, в которой волшебника играли Тоби Регбо и Майкл Гэмбон.События "Фантастических тварей" разворачиваются за несколько десятков лет до того, как Гарри начинает учится в Хогвартсе. Из-за этого на роль Дамблдора пришлось искать другого актера. Джуд Лоу впервые его сыграл в 2018 году в ленте "Преступления Гриндельвальда". Фильм получил неоднозначные отзывы, но игру Джуда Лоу, несмотря на небольшое экранное время, высоко оценили зрители и критики. Релиз третьей части франшизы ожидается в 2022 году.

https://ria.ru/20201107/depp-1583452775.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, гарри поттер, джуд лоу