Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201110/potok-1583914977.html
Uniper ждет изменений позиции США по "Северному потоку — 2" при Байдене
Uniper ждет изменений позиции США по "Северному потоку — 2" при Байдене
Немецкая Uniper, один из европейских партнеров "Северного потока 2", ожидает определенных изменений в отношении США к проекту при президентстве Джо Байдена,... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T13:22
2020-11-10T13:24
выборы президента сша — 2020
uniper
северный поток — 2
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577136026_0:210:3084:1945_1400x0_80_0_0_eeb78a21cc0aaeb3dcb6ef6220acc6d9.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Немецкая Uniper, один из европейских партнеров "Северного потока 2", ожидает определенных изменений в отношении США к проекту при президентстве Джо Байдена, будет и дальше наблюдать за ситуацией, сообщил главный исполнительный директор компании Андреас Ширенбек."Что касается ситуации в США, мы, разумеется, наблюдаем за развитием событий там. Мы заинтересованы в хороших бизнес-отношениях с США... Я уверен, что будут какие-то изменения в отношении к проекту, но мы будем прежде всего наблюдать. Я не уверен, что у нас есть возможность как-то влиять на ситуацию", - сказал он в ответ на вопрос, как приход демократов к власти в США может повлиять на проект "Северный поток 2".Кандидат от Демократической партии Байден в минувшую субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, и он намерен отстаивать собственную победу в суде.
https://ria.ru/20201109/gazoprovod-1583814331.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/0c/1577136026_5:267:2378:2047_1400x0_80_0_0_e5eafa7cbe9310e364fbf4a60fca097a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
uniper, северный поток — 2, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Uniper ждет изменений позиции США по "Северному потоку — 2" при Байдене

13:22 10.11.2020 (обновлено: 13:24 10.11.2020)
 
© AP Photo / dpa / Jens BuettnerСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Немецкая Uniper, один из европейских партнеров "Северного потока 2", ожидает определенных изменений в отношении США к проекту при президентстве Джо Байдена, будет и дальше наблюдать за ситуацией, сообщил главный исполнительный директор компании Андреас Ширенбек.
"Что касается ситуации в США, мы, разумеется, наблюдаем за развитием событий там. Мы заинтересованы в хороших бизнес-отношениях с США... Я уверен, что будут какие-то изменения в отношении к проекту, но мы будем прежде всего наблюдать. Я не уверен, что у нас есть возможность как-то влиять на ситуацию", - сказал он в ответ на вопрос, как приход демократов к власти в США может повлиять на проект "Северный поток 2".
Кандидат от Демократической партии Байден в минувшую субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, и он намерен отстаивать собственную победу в суде.
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 19:20
Wintershall Dea обжаловала штраф Польши из-за "Северного потока — 2"
 
Выборы президента США — 2020UniperСеверный поток — 2Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:20Ученые выяснили, как спойлеры влияют на кассовые сборы
00:06Вильфанд рассказал о погоде в России в конце недели
23:59Пензенца, жестоко избившего двухлетнюю дочь за беспорядок, будут судить
23:23Байден назвал нежелание Трампа признавать поражение позором
23:23Экс-резидент Comedy Club высказался о запрещенных темах для шуток
23:15В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом
23:14Процесс передачи власти демократам уже не остановить, заявил Байден
23:06В Норвегии изучат эффективность рыбьего жира в профилактике коронавируса
22:54Шойгу обсудил урегулирование в Карабахе с министром обороны Турции
22:50Муфтий Чечни высказался о запрете на межконфессиональные браки
22:46Названа стоимость новых MacBook Air в России
22:43В Дании признали ошибкой убийство всех норок из-за коронавируса
22:42Алтайские медики, привитые вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом
22:13Госдеп прокомментировал соглашение по Карабаху
22:05Муфтий Москвы объяснил, когда мусульманин может жениться на иноверке
21:55Помпео оценил заявления о том, что Трамп не хочет признавать поражение
21:49Помпео пообещал плавную передачу власти второй администрации Трампа
21:48Власти Москвы заявили о готовности колледжей к дистанционному обучению
21:45Apple представила новые Mac на собственном процессоре
21:39Самолет из Уфы сел в Шереметьево после сообщения о неполадках
Лента новостейМолния