https://ria.ru/20201110/potok-1583914977.html

Uniper ждет изменений позиции США по "Северному потоку — 2" при Байдене

Uniper ждет изменений позиции США по "Северному потоку — 2" при Байдене

Немецкая Uniper, один из европейских партнеров "Северного потока 2", ожидает определенных изменений в отношении США к проекту при президентстве Джо Байдена,... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T13:22

2020-11-10T13:22

2020-11-10T13:24

выборы президента сша — 2020

uniper

северный поток — 2

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Немецкая Uniper, один из европейских партнеров "Северного потока 2", ожидает определенных изменений в отношении США к проекту при президентстве Джо Байдена, будет и дальше наблюдать за ситуацией, сообщил главный исполнительный директор компании Андреас Ширенбек."Что касается ситуации в США, мы, разумеется, наблюдаем за развитием событий там. Мы заинтересованы в хороших бизнес-отношениях с США... Я уверен, что будут какие-то изменения в отношении к проекту, но мы будем прежде всего наблюдать. Я не уверен, что у нас есть возможность как-то влиять на ситуацию", - сказал он в ответ на вопрос, как приход демократов к власти в США может повлиять на проект "Северный поток 2".Кандидат от Демократической партии Байден в минувшую субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выборы еще далеки до завершения, и он намерен отстаивать собственную победу в суде.

https://ria.ru/20201109/gazoprovod-1583814331.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

uniper, северный поток — 2, дональд трамп, джо байден, сша, в мире