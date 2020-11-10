https://ria.ru/20201110/pomosch-1583992907.html
Губернатор Рязанской области рассказал о помощи от Минэкономразвития
Губернатор Рязанской области рассказал о помощи от Минэкономразвития
Министерство экономического развития РФ оказывает серьезную и очень эффективную помощь Рязанской области в нелегкое время пандемии, заявил губернатор Николай... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T18:59
2020-11-10T18:59
2020-11-10T18:59
рязанская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
николай любимов
максим решетников
здоровье - общество
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
рязанская область
экономика
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РЯЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости. Министерство экономического развития РФ оказывает серьезную и очень эффективную помощь Рязанской области в нелегкое время пандемии, заявил губернатор Николай Любимов в ходе рабочего совещания с главой министерства Максимом Решетниковым.На совещании речь шла о социально-экономическом развитии региона, реализации национальных проектов, вопросах привлечения новых инвестиций. "Рязанская область – это территория с большим социально-экономическим потенциалом", – сказал Решетников.По его словам, в последние годы ведется серьезная работа по развитию региона, что видно по показателям привлечения инвестиций, в промышленном производстве, сфере туризма."Пандемия внесла свои коррективы, но это всего лишь отклонение от траектории роста. Возвращение на нее в любом случае произойдет, и какой будет эта траектория – зависит, в том числе, от наших сегодняшних усилий – как по помощи людям, бизнесу, так и по формированию долгосрочных тенденций. Регионы не должны забывать о реализации национальных проектов, в частности, о поддержке малого и среднего бизнеса, повышении производительности труда, поддержке экспорта. В конечном итоге экономический рост в стране будет зависеть от регионов, от работы региональных команд", - сказал Решетников.Министр положительно оценил усилия региона по ведению ответственной бюджетной политики, сокращению объема госдолга, отметив важность такой работы в текущих условиях.Он отметил, что в этом году, несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19, удалось достичь определенного роста в экономике. "Индекс промышленного производства в регионе составил 103,7%, и это не предел. Надеемся, что он продолжится, и темпы восстановления экономики будут выше. Это во многом результат тех федеральных и региональных мер поддержки, которые были оказаны нашим промышленным производствам и экономике в целом. Это и сохранение рабочих мест, поддержка занятости, и льготное кредитование. 1,3 миллиарда рублей мы получили по выпадающим доходам в 2020 году. Оказываемая региону поддержка, наша совместная работа дают свои плоды", – сказал губернатор.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201106/vyplaty-1583429108.html
https://ria.ru/20201103/volontery-1582875704.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, николай любимов, максим решетников, здоровье - общество, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), рязанская область, экономика
РЯЗАНЬ, 10 ноя - РИА Новости.
Министерство экономического развития РФ оказывает серьезную и очень эффективную помощь Рязанской области
в нелегкое время пандемии, заявил губернатор Николай Любимов
в ходе рабочего совещания с главой министерства Максимом Решетниковым
.
На совещании речь шла о социально-экономическом развитии региона, реализации национальных проектов, вопросах привлечения новых инвестиций. "Рязанская область – это территория с большим социально-экономическим потенциалом", – сказал Решетников.
По его словам, в последние годы ведется серьезная работа по развитию региона, что видно по показателям привлечения инвестиций, в промышленном производстве, сфере туризма.
"Пандемия внесла свои коррективы, но это всего лишь отклонение от траектории роста. Возвращение на нее в любом случае произойдет, и какой будет эта траектория – зависит, в том числе, от наших сегодняшних усилий – как по помощи людям, бизнесу, так и по формированию долгосрочных тенденций. Регионы не должны забывать о реализации национальных проектов, в частности, о поддержке малого и среднего бизнеса, повышении производительности труда, поддержке экспорта. В конечном итоге экономический рост в стране будет зависеть от регионов, от работы региональных команд", - сказал Решетников.
Министр положительно оценил усилия региона по ведению ответственной бюджетной политики, сокращению объема госдолга, отметив важность такой работы в текущих условиях.
"В это нелегкое время мы получаем большую, серьезную, очень действенную и эффективную помощь с федерального уровня, от министерства экономического развития РФ. Все рабочие вопросы всегда решаются оперативно. Это чувствует и рязанский бизнес, промышленные предприятия, предприниматели", - заявил Любимов.
Он отметил, что в этом году, несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19, удалось достичь определенного роста в экономике. "Индекс промышленного производства в регионе составил 103,7%, и это не предел. Надеемся, что он продолжится, и темпы восстановления экономики будут выше. Это во многом результат тех федеральных и региональных мер поддержки, которые были оказаны нашим промышленным производствам и экономике в целом. Это и сохранение рабочих мест, поддержка занятости, и льготное кредитование. 1,3 миллиарда рублей мы получили по выпадающим доходам в 2020 году. Оказываемая региону поддержка, наша совместная работа дают свои плоды", – сказал губернатор.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.