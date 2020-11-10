https://ria.ru/20201110/pogibshie-1583988459.html
Путин назвал имена погибших членов экипажа сбитого Азербайджаном Ми-24
Путин назвал имена погибших членов экипажа сбитого Азербайджаном Ми-24
Президент России Владимир Путин назвал имена погибших членов экипажа вертолета Ми-24, который азербайджанские военные сбили над территорией Армении. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T18:30
2020-11-10T18:30
2020-11-10T20:05
ситуация в нагорном карабахе
крушение российского вертолета в армении
азербайджан
армения
происшествия
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал имена погибших членов экипажа вертолета Ми-24, который азербайджанские военные сбили над территорией Армении."Вы знаете, что вчера в результате трагического инцидента погибли два наших товарища — летчики, которые несли службу на российской военной базе в Армении. Это майор Ищук Юрий Викторович, командир экипажа, и старший лейтенант Федин Роман Васильевич", — сообщил Путин во вторник на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК."Пострадал и летчик-оператор, штурман звена. Пожелаем ему выздоровления скорейшего", — добавил глава государства.Участники совещания почтили память погибших летчиков минутой молчания.Накануне российский Ми-24 сбили в воздушном пространстве над территорией Армении из ПЗРК вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, одного эвакуировали с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации.Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "Халатное отношение к службе, повлекшее за собой смерть двух и более человек по неосторожности, имевшее место в военное время и в боевых условиях".Инцидент с российским вертолетом произошел на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Через несколько часов Баку, Ереван и Москва подписали четвертый за полтора месяца документ о деэскалации. В нем сказано, что стороны прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Путин почтил минутой молчания память экипажа сбитого Азербайджаном вертолета
Президент России Владимир Путин на совещании с военными почтил минутой молчания память погибших российских летчиков - членов экипажа вертолета Ми-24, сбитого Азербайджаном.
2020-11-10T18:30
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Путин почтил минутой молчания память экипажа сбитого Азербайджаном вертолета
Президент России Владимир Путин на совещании с военными почтил минутой молчания память погибших российских летчиков - членов экипажа вертолета Ми-24, сбитого Азербайджаном.
2020-11-10T18:30
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PT1M07S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крушение российского вертолета в армении, азербайджан, армения, происшествия
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал имена погибших членов экипажа вертолета Ми-24, который азербайджанские военные сбили над территорией Армении.
"Вы знаете, что вчера в результате трагического инцидента погибли два наших товарища — летчики, которые несли службу на российской военной базе в Армении. Это майор Ищук Юрий Викторович, командир экипажа, и старший лейтенант Федин Роман Васильевич", — сообщил Путин во вторник на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.
"Пострадал и летчик-оператор, штурман звена. Пожелаем ему выздоровления скорейшего", — добавил глава государства.
Участники совещания почтили память погибших летчиков минутой молчания.
Накануне российский Ми-24 сбили в воздушном пространстве над территорией Армении из ПЗРК вне зоны боевых действий. Погибли два члена экипажа, одного эвакуировали с травмами средней тяжести. Азербайджанская сторона признала, что случайно сбила российский вертолет, принесла извинения и выразила готовность выплатить России компенсации.
Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "Халатное отношение к службе, повлекшее за собой смерть двух и более человек по неосторожности, имевшее место в военное время и в боевых условиях".
Инцидент с российским вертолетом произошел на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Через несколько часов Баку, Ереван и Москва подписали четвертый за полтора месяца документ о деэскалации. В нем сказано, что стороны прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.