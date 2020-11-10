https://ria.ru/20201110/petrit-1583766841.html
Ученые открыли новый минерал для натрий-ионных батарей
Ученые открыли новый минерал для натрий-ионных батарей
Научная группа кафедры кристаллографии СПбГУ обнаружила на Камчатке новый вид минерала — петровит. Исследователи полагают, что он может быть использован для... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T08:00
2020-11-10T08:00
2020-11-10T08:00
хорошие новости
хорошие новости
извержение вулкана толбачик на камчатке
санкт-петербургский государственный университет
камчатский край
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Научная группа кафедры кристаллографии СПбГУ обнаружила на Камчатке новый вид минерала — петровит. Исследователи полагают, что он может быть использован для создания аккумуляторов.Как сообщают ученые, минерал обнаружили на территории лавовых потоков, оставшихся после двух крупных извержений вулкана Толбачик. Петровит состоит из атомов кислорода, натрия, серы и меди. Вещество пористое, причем по каналам между пустотами перемещаются атомы натрия. Такая структура очень интересна с точки зрения ионной проводимости и может быть использована для создания катодов, которые изготавливают для натрий-ионных батарей, говорится в сообщении на сайте университета.Но, как отмечают в СПбГУ, есть шанс, что соединение петровита получится синтезировать в лаборатории.Он также добавил, что на данный момент технологии для создания катодного материала для натрий-ионного аккумулятора на петровите не существует. Подобная разработка может занять 10–20 лет.Стоит добавить, что петровит, как и многие другие новые минералы, были открыты вблизи вулкана Толбачик, где в 1975–1976 годах и в 2012–2013 годах происходили извержения. Вулканологи предполагают, что когда-нибудь Толбачинский дол – наклонная лавовая равнина – станет месторождением меди. В настоящее время вулкан охраняется государством как заповедная зона.
https://ria.ru/20201108/lesa-1583501504.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорошие новости, извержение вулкана толбачик на камчатке, санкт-петербургский государственный университет, камчатский край
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Научная группа кафедры кристаллографии СПбГУ обнаружила на Камчатке новый вид минерала — петровит. Исследователи полагают, что он может быть использован для создания аккумуляторов.
Как сообщают ученые, минерал обнаружили на территории лавовых потоков, оставшихся после двух крупных извержений вулкана Толбачик. Петровит состоит из атомов кислорода, натрия, серы и меди. Вещество пористое, причем по каналам между пустотами перемещаются атомы натрия. Такая структура очень интересна с точки зрения ионной проводимости и может быть использована для создания катодов, которые изготавливают для натрий-ионных батарей, говорится в сообщении на сайте университета.
"Интересна информация о кристаллическом строении минерала, которая и позволила нам спрогнозировать ионопроводящие свойства. Если говорить просто о минералах меди, то, по нашей оценке, ежегодно на фумаролах вулкана Толбачик накапливается около 200 килограммов минералов меди. Пока это далеко не промышленные масштабы", – рассказал в беседе с корреспондентом РИА Новости Станислав Филатов, кристаллограф, профессора СПбГУ.
Но, как отмечают в СПбГУ, есть шанс, что соединение петровита получится синтезировать в лаборатории.
"Необходимо повысить содержание переходного металла (меди) в составе и провести электрохимические исследования. Это, в частности, позволит проверить, подходит ли окислительно-восстановительный потенциал для тех электролитов, которые сейчас используются в аккумуляторах", – сказал Филатов.
Он также добавил, что на данный момент технологии для создания катодного материала для натрий-ионного аккумулятора на петровите не существует. Подобная разработка может занять 10–20 лет.
Стоит добавить, что петровит, как и многие другие новые минералы, были открыты вблизи вулкана Толбачик, где в 1975–1976 годах и в 2012–2013 годах происходили извержения. Вулканологи предполагают, что когда-нибудь Толбачинский дол – наклонная лавовая равнина – станет месторождением меди. В настоящее время вулкан охраняется государством как заповедная зона.