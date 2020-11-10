https://ria.ru/20201110/pesni-1583863550.html
"Роскосмос" открыл на сайте раздел с песнями Рогозина
"Роскосмос" открыл на сайте раздел с песнями Рогозина
Госкорпорация "Роскосмос" открыла на сайте раздел с песнями своего гендиректора Дмитрия Рогозина. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T08:22
2020-11-10T08:22
2020-11-10T08:22
роскосмос
дмитрий рогозин
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" открыла на сайте раздел с песнями своего гендиректора Дмитрия Рогозина.В разделе "Песни о космосе" можно прослушать онлайн, скачать и посмотреть клипы на песни Рогозина, его жены Татьяны и других авторов. Среди них композиции "Рвем небо мы в клочья", "Над Землей летит корабль", "Не стреляй!".Ранее сообщалось, что песни Рогозина на День космонавтики в 2019 году прозвучали в Кремлевском дворце.В июне 2020 года Рогозин стал одним из создателей кантаты, посвященной Великой Отечественной войне. Для нее он написал стихи.
https://radiosputnik.ria.ru/20201026/rogozin-1581651966.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскосмос, дмитрий рогозин, общество