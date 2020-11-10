Вице-президент США Пенс встретится с сенаторами-республиканцами
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВице-президент США Майк Пенс выступает на открытии Международного конгресса астронавтики в Вашингтоне
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс во вторник встретится с сенаторами-республиканцами за ланчем в закрытом формате, это мероприятие станет его первой встречей с однопартийцами после "поражения" президента США Дональда Трампа на выборах, сообщает газета Hill.
Ранее газета Politico сообщала, что Пенс пропал из поля зрения, чем вызвал недоумение в среде соратников Трампа. Вице-президента не было в публичном пространстве примерно с 5 ноября, когда он призвал посчитать все голоса, однако в понедельник в Twitter Пенса появилось несколько записей.
Told @VP Team Today, “it ain’t over til it’s over.. and this AIN’T over!” President @realDonaldTrump has never stopped fighting for us and we’re gonna Keep Fighting until every LEGAL vote is counted! 🇺🇸— Mike Pence (@Mike_Pence) November 9, 2020
Ланч состоится на фоне отказа большинства сенаторов из Республиканской партии призвать Трампа признать поражение на выборах. Пенс в своем Twitter в понедельник написал, что "еще не все потеряно", поскольку американский лидер продолжает борьбу.
Позднее во вторник, как предполагается, вице-президент должен отправиться на остров Санибел в штате Флорида на отдых, там он пробудет до субботы.
По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.