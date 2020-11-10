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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201110/pens-1583875548.html
Вице-президент США Пенс встретится с сенаторами-республиканцами
Вице-президент США Пенс встретится с сенаторами-республиканцами
Вице-президент США Майк Пенс во вторник встретится с сенаторами-республиканцами за ланчем в закрытом формате, это мероприятие станет его первой встречей с... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T10:29
2020-11-10T10:29
выборы президента сша — 2020
майк пенс
дональд трамп
джо байден
флорида
сша
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс во вторник встретится с сенаторами-республиканцами за ланчем в закрытом формате, это мероприятие станет его первой встречей с однопартийцами после "поражения" президента США Дональда Трампа на выборах, сообщает газета Hill.Ранее газета Politico сообщала, что Пенс пропал из поля зрения, чем вызвал недоумение в среде соратников Трампа. Вице-президента не было в публичном пространстве примерно с 5 ноября, когда он призвал посчитать все голоса, однако в понедельник в Twitter Пенса появилось несколько записей.Ланч состоится на фоне отказа большинства сенаторов из Республиканской партии призвать Трампа признать поражение на выборах. Пенс в своем Twitter в понедельник написал, что "еще не все потеряно", поскольку американский лидер продолжает борьбу.Позднее во вторник, как предполагается, вице-президент должен отправиться на остров Санибел в штате Флорида на отдых, там он пробудет до субботы.По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
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майк пенс, дональд трамп, джо байден, флорида, сша, в мире

Вице-президент США Пенс встретится с сенаторами-республиканцами

10:29 10.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВице-президент США Майк Пенс выступает на открытии Международного конгресса астронавтики в Вашингтоне
Вице-президент США Майк Пенс выступает на открытии Международного конгресса астронавтики в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс во вторник встретится с сенаторами-республиканцами за ланчем в закрытом формате, это мероприятие станет его первой встречей с однопартийцами после "поражения" президента США Дональда Трампа на выборах, сообщает газета Hill.
Ранее газета Politico сообщала, что Пенс пропал из поля зрения, чем вызвал недоумение в среде соратников Трампа. Вице-президента не было в публичном пространстве примерно с 5 ноября, когда он призвал посчитать все голоса, однако в понедельник в Twitter Пенса появилось несколько записей.
Ланч состоится на фоне отказа большинства сенаторов из Республиканской партии призвать Трампа признать поражение на выборах. Пенс в своем Twitter в понедельник написал, что "еще не все потеряно", поскольку американский лидер продолжает борьбу.
Позднее во вторник, как предполагается, вице-президент должен отправиться на остров Санибел в штате Флорида на отдых, там он пробудет до субботы.
По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.
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