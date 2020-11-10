https://ria.ru/20201110/pens-1583875548.html

Вице-президент США Пенс встретится с сенаторами-республиканцами

Вице-президент США Пенс встретится с сенаторами-республиканцами

Вице-президент США Майк Пенс во вторник встретится с сенаторами-республиканцами за ланчем в закрытом формате, это мероприятие станет его первой встречей с... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T10:29

2020-11-10T10:29

2020-11-10T10:29

выборы президента сша — 2020

майк пенс

дональд трамп

джо байден

флорида

сша

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс во вторник встретится с сенаторами-республиканцами за ланчем в закрытом формате, это мероприятие станет его первой встречей с однопартийцами после "поражения" президента США Дональда Трампа на выборах, сообщает газета Hill.Ранее газета Politico сообщала, что Пенс пропал из поля зрения, чем вызвал недоумение в среде соратников Трампа. Вице-президента не было в публичном пространстве примерно с 5 ноября, когда он призвал посчитать все голоса, однако в понедельник в Twitter Пенса появилось несколько записей.Ланч состоится на фоне отказа большинства сенаторов из Республиканской партии призвать Трампа признать поражение на выборах. Пенс в своем Twitter в понедельник написал, что "еще не все потеряно", поскольку американский лидер продолжает борьбу.Позднее во вторник, как предполагается, вице-президент должен отправиться на остров Санибел в штате Флорида на отдых, там он пробудет до субботы.По данным СМИ, на выборах президента США победил Джо Байден, он уже заявил о своей победе. Трамп пока что не признал поражение, его адвокаты подают иски в суды различных штатов с требованиями приостановить подсчет голосов и расследовать предполагаемые нарушения.

https://ria.ru/20201110/vybory-1583853771.html

флорида

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк пенс, дональд трамп, джо байден, флорида, сша, в мире