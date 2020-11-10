RealClearPolitics отнял у Байдена победу на выборах в США
17:35 10.11.2020 (обновлено: 18:04 10.11.2020)
© REUTERS / Kevin LamarqueДжо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что он победил на выборах в США
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Портал realclearpolitics вычел из предварительного результата Джо Байдена 20 голосов выборщиков, из-за чего тот лишился большинства на выборах президента США.
Как видно на интерактивной таблице на сайте ресурса, у кандидата от Демократической партии теперь 259 голосов — на 11 меньше, чем нужно для победы. Это произошло после того, как 20 голосов выборщиков от Пенсильвании вычли из предварительного результата Байдена. При этом у его оппонента, действующего главы государства Дональда Трампа, пока 214 голосов.
Таким образом, Пенсильвания присоединилась к Аризоне, Аляске, Джорджии и Северной Каролине, которые пока считаются "колеблющимися" штатами. Исход голосования в них еще не решен.
На данный момент в Пенсильвании подсчитано 97% голосов, Байден сохраняет лидерство с 49,8%, Трамп отстает от него на 0,7%.
Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. Трамп заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по подсчетам ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден, который также заявил, что выиграл выборы.
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