https://ria.ru/20201110/pashinyan-1583879388.html
Пашинян рассказал о причинах подписания соглашения по Карабаху
Пашинян рассказал о причинах подписания соглашения по Карабаху
Пашинян заявил, что если бы соглашение по Карабаху не было подписано, это оказало бы отрицательное влияние на боеспособность Армении. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T10:45
2020-11-10T10:45
2020-11-10T11:13
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
армения
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пашинян заявил, что если бы соглашение по Карабаху не было подписано, это оказало бы отрицательное влияние на боеспособность Армении.По его словам, если бы о соглашении, даже негативном, было объявлено ранее, это привело бы к снижению боеспособности. Премьер отметил, что был недоволен тем, что общественность не могла знать правду. В стране были проблемы с мобилизацией, в целом они не были готовы к ведению боевых действий. "Военный ресурс не во всем был эффективен. У тех, кто сражался на передовой, не было замены. Те, кто сражался, должны были иметь возможность отдохнуть. На передовой были люди, которых месяц подряд никто не заменял", - отметил он.
https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html
армения
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, армения, в мире
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Пашинян заявил, что если бы соглашение по Карабаху не было подписано, это оказало бы отрицательное влияние на боеспособность Армении.
По его словам, если бы о соглашении, даже негативном, было объявлено ранее, это привело бы к снижению боеспособности. Премьер отметил, что был недоволен тем, что общественность не могла знать правду. В стране были проблемы с мобилизацией, в целом они не были готовы к ведению боевых действий. "Военный ресурс не во всем был эффективен. У тех, кто сражался на передовой, не было замены. Те, кто сражался, должны были иметь возможность отдохнуть. На передовой были люди, которых месяц подряд никто не заменял", - отметил он.