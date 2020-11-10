https://ria.ru/20201110/pashinyan-1583871879.html

Демонстранты выдвинули ультиматум депутатам из блока Пашиняна

Демонстранты выдвинули ультиматум депутатам из блока Пашиняна

Командир отряда добровольцев "Арабо" Манвел Егиазарян выдвинул ультиматум депутатам блока премьер-министра Никола Пашиняна "Мой шаг", передает Sputnik Армения. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T10:05

2020-11-10T10:05

2020-11-10T12:49

беспорядки в ереване

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ереван

процветающая армения

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 10 ноя — РИА Новости. Командир отряда добровольцев "Арабо" Манвел Егиазарян выдвинул ультиматум депутатам блока премьер-министра Никола Пашиняна "Мой шаг", передает Sputnik Армения.Он призвал их прийти в парламент и цивилизованным путем начать процесс дератификации трехстороннего заявления по Карабаху.По данным агентства, Егиазарян заявил, что гарантирует безопасность всех, кто явится. Остальных он пообещал найти и призвать к ответственности."Приходите и выполняйте свою работу. С вами ничего не произойдет", — подчеркнул военный.Ранее депутат Иветта Тоноян заявила РИА Новости, что оппозиционная партия "Процветающая Армения" собирает подписи для созыва внеочередного заседания парламента, чтобы отменить участие Еревана в новых договоренностях по Карабаху. Sputnik пишет, что пока кворум не набирается — не хватает более двадцати голосов.Конфликт в Нагорном Карабахе длится с 1988 года, в сентябре 2020-го обстановка накалилась — Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. Есть жертвы среди мирного населения. Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО), а Армения входит в ОДКБ.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. В нем сказано, что азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что это решение было крайне тяжелым для него. После объявления о договоренностях в Ереване начались протесты, демонстранты разгромили несколько правительственных зданий.

https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html

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Кадры протестующих в парламенте Армении Протестующие в парламенте Армении требуют сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в мирных договоренностях по Карабаху. 2020-11-10T10:05 true PT0M32S

Флаги, крики, потасовки: жители Еревана вышли на митинги в центр города Жители Еревана проводят митинги и с флагами стягиваются к правительственным зданиям Армении. Ереван. Несколько десятков остаются у дома правительства. Иногда между ними начинаются потасовки, полиция не вмешивается. У здания парламента Армении сотрудники МВД выставили кордон. 2020-11-10T10:05 true PT1M07S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, никол пашинян, ереван, процветающая армения, азербайджан, армения, в мире