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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201110/pashinyan-1583871879.html
Демонстранты выдвинули ультиматум депутатам из блока Пашиняна
Демонстранты выдвинули ультиматум депутатам из блока Пашиняна
Командир отряда добровольцев "Арабо" Манвел Егиазарян выдвинул ультиматум депутатам блока премьер-министра Никола Пашиняна "Мой шаг", передает Sputnik Армения. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T10:05
2020-11-10T12:49
беспорядки в ереване
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ереван
процветающая армения
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 10 ноя — РИА Новости. Командир отряда добровольцев "Арабо" Манвел Егиазарян выдвинул ультиматум депутатам блока премьер-министра Никола Пашиняна "Мой шаг", передает Sputnik Армения.Он призвал их прийти в парламент и цивилизованным путем начать процесс дератификации трехстороннего заявления по Карабаху.По данным агентства, Егиазарян заявил, что гарантирует безопасность всех, кто явится. Остальных он пообещал найти и призвать к ответственности."Приходите и выполняйте свою работу. С вами ничего не произойдет", — подчеркнул военный.Ранее депутат Иветта Тоноян заявила РИА Новости, что оппозиционная партия "Процветающая Армения" собирает подписи для созыва внеочередного заседания парламента, чтобы отменить участие Еревана в новых договоренностях по Карабаху. Sputnik пишет, что пока кворум не набирается — не хватает более двадцати голосов.Конфликт в Нагорном Карабахе длится с 1988 года, в сентябре 2020-го обстановка накалилась — Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. Есть жертвы среди мирного населения. Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО), а Армения входит в ОДКБ.За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. В нем сказано, что азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что это решение было крайне тяжелым для него. После объявления о договоренностях в Ереване начались протесты, демонстранты разгромили несколько правительственных зданий.
https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html
ереван
азербайджан
армения
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Кадры протестующих в парламенте Армении
Протестующие в парламенте Армении требуют сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в мирных договоренностях по Карабаху.
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Флаги, крики, потасовки: жители Еревана вышли на митинги в центр города
Жители Еревана проводят митинги и с флагами стягиваются к правительственным зданиям Армении. Ереван. Несколько десятков остаются у дома правительства. Иногда между ними начинаются потасовки, полиция не вмешивается. У здания парламента Армении сотрудники МВД выставили кордон.
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беспорядки в ереване, никол пашинян, ереван, процветающая армения, азербайджан, армения, в мире

Демонстранты выдвинули ультиматум депутатам из блока Пашиняна

10:05 10.11.2020 (обновлено: 12:49 10.11.2020)
 
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ЕРЕВАН, 10 ноя — РИА Новости. Командир отряда добровольцев "Арабо" Манвел Егиазарян выдвинул ультиматум депутатам блока премьер-министра Никола Пашиняна "Мой шаг", передает Sputnik Армения.
Он призвал их прийти в парламент и цивилизованным путем начать процесс дератификации трехстороннего заявления по Карабаху.
По данным агентства, Егиазарян заявил, что гарантирует безопасность всех, кто явится. Остальных он пообещал найти и призвать к ответственности.
"Приходите и выполняйте свою работу. С вами ничего не произойдет", — подчеркнул военный.
Ранее депутат Иветта Тоноян заявила РИА Новости, что оппозиционная партия "Процветающая Армения" собирает подписи для созыва внеочередного заседания парламента, чтобы отменить участие Еревана в новых договоренностях по Карабаху. Sputnik пишет, что пока кворум не набирается — не хватает более двадцати голосов.
Конфликт в Нагорном Карабахе длится с 1988 года, в сентябре 2020-го обстановка накалилась — Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. Есть жертвы среди мирного населения. Ситуация усугубляется тем, что Азербайджан активно поддерживает Турция (член НАТО), а Армения входит в ОДКБ.
За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ. В нем сказано, что азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными. Армения должна вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы.
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что это решение было крайне тяжелым для него. После объявления о договоренностях в Ереване начались протесты, демонстранты разгромили несколько правительственных зданий.
Взрывы на юго-востоке от Степанакерта - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
Вчера, 06:19Ситуация в Нагорном Карабахе
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Ситуация в Нагорном КарабахеБеспорядки в ЕреванеНикол ПашинянЕреванПроцветающая АрменияАзербайджанАрменияВ мире
 
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