https://ria.ru/20201110/pashinyan-1583859814.html
Пашинян заявил, что находится в Армении
Пашинян заявил, что находится в Армении
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что находится на родине. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T06:59
2020-11-10T06:59
2020-11-10T07:41
ереван
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что находится на родине.Подробнее о беспорядках в Ереване читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
https://ria.ru/20201110/pashinyan-1583857670.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ереван, никол пашинян, армения, в мире