https://ria.ru/20201110/pashinyan-1583857670.html

Пашинян заявил, что "чист" перед родиной

Пашинян заявил, что "чист" перед родиной

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне вспыхнувших в Ереване протестов призвал всех, кто не имеет отношения к погромщикам, разойтись по домам, и заявил,... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T05:46

2020-11-10T05:46

2020-11-10T05:46

ситуация в нагорном карабахе

беспорядки в ереване

никол пашинян

нагорный карабах

ереван

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне вспыхнувших в Ереване протестов призвал всех, кто не имеет отношения к погромщикам, разойтись по домам, и заявил, что "чист" перед родиной и армянским народом."С теми, кто ловит рыбу в мутной воде, поговорим", - отметил премьер Армении.Президент России Владимир Путин 10 ноября заявил, что он с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном подписали "заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта". По его словам, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях, а вдоль линии соприкосновения и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также стороны конфликта должны провести обмен пленными. Подробнее о беспорядках в Ереване читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

нагорный карабах

ереван

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, никол пашинян, нагорный карабах, ереван, азербайджан, армения, в мире