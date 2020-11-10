Пашинян заявил, что "чист" перед родиной
ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне вспыхнувших в Ереване протестов призвал всех, кто не имеет отношения к погромщикам, разойтись по домам, и заявил, что "чист" перед родиной и армянским народом.
"Всех, кто не имеют отношения к погромщикам, прошу уйти домой. Всех, кто верит мне и верит нам, прошу подготовиться к борьбе. Ни на секунду не сомневайтесь в том, что мы не делали ничего нечестного, я не пошел на сделки и действовал так, чтобы иметь ответы на все вопросы и быть чистым перед родиной и народом", - написал Пашинян в Facebook.
"С теми, кто ловит рыбу в мутной воде, поговорим", - отметил премьер Армении.
Президент России Владимир Путин 10 ноября заявил, что он с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном подписали "заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта". По его словам, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых ими позициях, а вдоль линии соприкосновения и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также стороны конфликта должны провести обмен пленными.
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