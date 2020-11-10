Оппозиция в Ереване призвала к отставке Пашиняна
03:16 10.11.2020 (обновлено: 03:35 10.11.2020)
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Депутат от оппозиционной партии "Процветающая Армения" Ивета Тоноян, находящаяся среди митингующих, собравшихся у здания правительства Армении, заявила, что несколько часов назад оппозиция потребовала отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
"Сегодня написана самая позорная страница нашей истории. Несколько часов назад ППА и ряд партий потребовали отставки премьер-министра. После всего этого отставка - меньшее, что должен сделать Пашинян", - сказала Тоноян, слова которой передает Sputnik Армения.
"Мы пришли, чтобы успокоить гнев людей, который вполне объективен и понятен. Тут люди, чьи отцы, братья и сыновья пали на поле боя. И в то же время тайно, без учета общественного мнения, одним росчерком пера было принято решение передать земли, отдать Шуши", - сказала депутат.
По словам Тоноян, утром "Процветающая Армения" созывает заседание под председательством лидера партии Гагика Царукяна, после чего выступит с заявлением.
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