https://ria.ru/20201110/pashinyan-1583852759.html

Оппозиция в Ереване призвала к отставке Пашиняна

Оппозиция в Ереване призвала к отставке Пашиняна

Депутат от оппозиционной партии "Процветающая Армения" Ивета Тоноян, находящаяся среди митингующих, собравшихся у здания правительства Армении, заявила, что... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T03:16

2020-11-10T03:16

2020-11-10T03:35

беспорядки в ереване

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

ереван

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Депутат от оппозиционной партии "Процветающая Армения" Ивета Тоноян, находящаяся среди митингующих, собравшихся у здания правительства Армении, заявила, что несколько часов назад оппозиция потребовала отставки премьер-министра Никола Пашиняна."Мы пришли, чтобы успокоить гнев людей, который вполне объективен и понятен. Тут люди, чьи отцы, братья и сыновья пали на поле боя. И в то же время тайно, без учета общественного мнения, одним росчерком пера было принято решение передать земли, отдать Шуши", - сказала депутат.По словам Тоноян, утром "Процветающая Армения" созывает заседание под председательством лидера партии Гагика Царукяна, после чего выступит с заявлением.Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>Подробнее о беспорядках в Ереване читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, нагорный карабах, ереван, азербайджан, армения, в мире