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Протестующие в Ереване призывают идти к особняку Пашиняна
Протестующие в Ереване призывают идти к особняку Пашиняна
Участники акций протеста в Ереване, протестующие на фоне объявления о мирном соглашении по Нагорному Карабаху, призывают идти к правительственному особняку... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T01:59
2020-11-10T01:59
2020-11-10T03:22
беспорядки в ереване
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
ереван
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Участники акций протеста в Ереване, протестующие на фоне объявления о мирном соглашении по Нагорному Карабаху, призывают идти к правительственному особняку премьер-министра, передает корреспондент РИА Новости.Ранее премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе - по его словам, это было крайне тяжелым решением для него. Он также заявил: "это не победа, но нет поражения, пока сам не считаешь себя побежденным".Участники стихийного митинга в Ереване ворвались в здание правительства. Большинство участников остаются около и внутри здания. Судя по видеотрансляциям, они заняли несколько кабинетов и залов в здании правительства.Подробнее о беспорядках в Ереване читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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ереван
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки в ереване, никол пашинян, нагорный карабах, ереван, азербайджан, армения, в мире