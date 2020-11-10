https://ria.ru/20201110/pashinyan-1583848393.html

Протестующие в Ереване призывают идти к особняку Пашиняна

Протестующие в Ереване призывают идти к особняку Пашиняна

Участники акций протеста в Ереване, протестующие на фоне объявления о мирном соглашении по Нагорному Карабаху, призывают идти к правительственному особняку... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T01:59

2020-11-10T01:59

2020-11-10T03:22

беспорядки в ереване

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорный карабах

ереван

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. Участники акций протеста в Ереване, протестующие на фоне объявления о мирном соглашении по Нагорному Карабаху, призывают идти к правительственному особняку премьер-министра, передает корреспондент РИА Новости.Ранее премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе - по его словам, это было крайне тяжелым решением для него. Он также заявил: "это не победа, но нет поражения, пока сам не считаешь себя побежденным".Участники стихийного митинга в Ереване ворвались в здание правительства. Большинство участников остаются около и внутри здания. Судя по видеотрансляциям, они заняли несколько кабинетов и залов в здании правительства.Подробнее о беспорядках в Ереване читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

нагорный карабах

ереван

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, никол пашинян, нагорный карабах, ереван, азербайджан, армения, в мире