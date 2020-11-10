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https://ria.ru/20201110/pandemic-1584000396.html
Пандемия коронавируса вызвала еще одну эпидемию
Пандемия коронавируса вызвала еще одну эпидемию
Эпидемия коронавирусной инфекции стала причиной более частого возникновения психических расстройств. К такому выводу пришел Роберт Йолкен из Медицинской школы... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T19:55
2020-11-10T23:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
в мире
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Эпидемия коронавирусной инфекции стала причиной более частого возникновения психических расстройств. К такому выводу пришел Роберт Йолкен из Медицинской школы Джонса Хопкинса, сообщается в статье в журнале The Lancet.В публикации об итогах исследования также говорится о большей уязвимости людей с психическими расстройствами перед коронавирусом.В рамках исследования изучена статистика об оказании медицинской помощи более 69 миллионам человек с 20 января по 1 августа этого года. Данные были получены из электронных медкарт.Выяснилось, что больные COVID-19 чаще сталкиваются с тревожными расстройствами, бессонницей и деменцией. Так, 20% переболевших в течение трех месяцев ставится связанный с психиатрией диагноз. Кроме того, оказалось, что люди, имеющие психические расстройства, имеют на 65% более высокий риск заражения коронавирусом. Йолкен отмечает, что это совпадает с выводами других ученых, исследовавших базы данных об оказании медпомощи.При этом ученый обращает внимание, что проделанная работа должна быть дополнена когортными исследованиями, предполагающими сбор биологических образцов.Йолкен также напомнил, что случившаяся в начале прошлого века пандемия "испанки" вызвала существенный рост числа неврологических и психиатрических расстройств. По мнению ученого, электронные медкарты позволяют предоставить важные сведения, необходимые для оценки и понимания последствий пандемии коронавируса для человеческой психики.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50 миллионов человек, из которых свыше 1,2 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201110/aspirin-1583992683.html
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РИА Новости
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353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша, в мире

Пандемия коронавируса вызвала еще одну эпидемию

19:55 10.11.2020 (обновлено: 23:56 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСитуация с коронавирусом в городах РоссииМедицинские работники на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Ситуация с коронавирусом в городах РоссииМедицинские работники на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Эпидемия коронавирусной инфекции стала причиной более частого возникновения психических расстройств. К такому выводу пришел Роберт Йолкен из Медицинской школы Джонса Хопкинса, сообщается в статье в журнале The Lancet.
В публикации об итогах исследования также говорится о большей уязвимости людей с психическими расстройствами перед коронавирусом.
В рамках исследования изучена статистика об оказании медицинской помощи более 69 миллионам человек с 20 января по 1 августа этого года. Данные были получены из электронных медкарт.
Выяснилось, что больные COVID-19 чаще сталкиваются с тревожными расстройствами, бессонницей и деменцией. Так, 20% переболевших в течение трех месяцев ставится связанный с психиатрией диагноз. Кроме того, оказалось, что люди, имеющие психические расстройства, имеют на 65% более высокий риск заражения коронавирусом. Йолкен отмечает, что это совпадает с выводами других ученых, исследовавших базы данных об оказании медпомощи.
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При этом ученый обращает внимание, что проделанная работа должна быть дополнена когортными исследованиями, предполагающими сбор биологических образцов.
Йолкен также напомнил, что случившаяся в начале прошлого века пандемия "испанки" вызвала существенный рост числа неврологических и психиатрических расстройств. По мнению ученого, электронные медкарты позволяют предоставить важные сведения, необходимые для оценки и понимания последствий пандемии коронавируса для человеческой психики.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50 миллионов человек, из которых свыше 1,2 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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