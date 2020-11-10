https://ria.ru/20201110/pandemic-1584000396.html
Пандемия коронавируса вызвала еще одну эпидемию
Пандемия коронавируса вызвала еще одну эпидемию
Эпидемия коронавирусной инфекции стала причиной более частого возникновения психических расстройств. К такому выводу пришел Роберт Йолкен из Медицинской школы... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T19:55
2020-11-10T19:55
2020-11-10T23:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
в мире
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Эпидемия коронавирусной инфекции стала причиной более частого возникновения психических расстройств. К такому выводу пришел Роберт Йолкен из Медицинской школы Джонса Хопкинса, сообщается в статье в журнале The Lancet.В публикации об итогах исследования также говорится о большей уязвимости людей с психическими расстройствами перед коронавирусом.В рамках исследования изучена статистика об оказании медицинской помощи более 69 миллионам человек с 20 января по 1 августа этого года. Данные были получены из электронных медкарт.Выяснилось, что больные COVID-19 чаще сталкиваются с тревожными расстройствами, бессонницей и деменцией. Так, 20% переболевших в течение трех месяцев ставится связанный с психиатрией диагноз. Кроме того, оказалось, что люди, имеющие психические расстройства, имеют на 65% более высокий риск заражения коронавирусом. Йолкен отмечает, что это совпадает с выводами других ученых, исследовавших базы данных об оказании медпомощи.При этом ученый обращает внимание, что проделанная работа должна быть дополнена когортными исследованиями, предполагающими сбор биологических образцов.Йолкен также напомнил, что случившаяся в начале прошлого века пандемия "испанки" вызвала существенный рост числа неврологических и психиатрических расстройств. По мнению ученого, электронные медкарты позволяют предоставить важные сведения, необходимые для оценки и понимания последствий пандемии коронавируса для человеческой психики.Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50 миллионов человек, из которых свыше 1,2 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша, в мире
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Эпидемия коронавирусной инфекции стала причиной более частого возникновения психических расстройств. К такому выводу пришел Роберт Йолкен из Медицинской школы Джонса Хопкинса, сообщается в статье в журнале The Lancet
.
В публикации об итогах исследования также говорится о большей уязвимости людей с психическими расстройствами перед коронавирусом.
В рамках исследования изучена статистика об оказании медицинской помощи более 69 миллионам человек с 20 января по 1 августа этого года. Данные были получены из электронных медкарт.
Выяснилось, что больные COVID-19 чаще сталкиваются с тревожными расстройствами, бессонницей и деменцией. Так, 20% переболевших в течение трех месяцев ставится связанный с психиатрией диагноз. Кроме того, оказалось, что люди, имеющие психические расстройства, имеют на 65% более высокий риск заражения коронавирусом. Йолкен отмечает, что это совпадает с выводами других ученых, исследовавших базы данных об оказании медпомощи.
При этом ученый обращает внимание, что проделанная работа должна быть дополнена когортными исследованиями, предполагающими сбор биологических образцов.
Йолкен также напомнил, что случившаяся в начале прошлого века пандемия "испанки" вызвала существенный рост числа неврологических и психиатрических расстройств. По мнению ученого, электронные медкарты позволяют предоставить важные сведения, необходимые для оценки и понимания последствий пандемии коронавируса для человеческой психики.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50 миллионов человек, из которых свыше 1,2 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США
, Индии
и Бразилии
.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.