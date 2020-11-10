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Участниц Pussy Riot отпустили из ОВД
Участниц Pussy Riot отпустили из ОВД
Членов группы Pussy Riot Марию Алехину и Риту Флорес, задержанных во вторник в Москве, отпустили из отдела полиции, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T17:03
2020-11-10T17:03
самариддин раджабов
pussy riot
мария алехина
надежда толоконникова
москва
происшествия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Членов группы Pussy Riot Марию Алехину и Риту Флорес, задержанных во вторник в Москве, отпустили из отдела полиции, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Захватов."Моих подзащитных отпустили, обязали явиться в ОВД 19 ноября для вручения протокола по статье 20.6.1 "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации". Нам так и не объяснили подробно причины задержания", - сказал собеседник агентства.По его словам, находившихся c девушками экс-фигуранта "московского дела" Саммаридина Раджабова и активиста Фархада Ислаифилли-Германа отпустили, не составляя протоколы.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, "задержали их на выходе из кафе в центре Москвы". По его словам, в отдел Алехину и Флорес привезли в кокошнике.Участниц группы Pussy Riot уже задерживали в начале ноября, тогда на них составили протоколы по статье 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение режима самоизоляции).В декабре 2019 года суд оштрафовал Раджабова, бросившего бутылку с водой в правоохранителя на массовой несогласованной акции, на 100 тысяч рублей, признав виновным в "применении насилия в отношении представителя власти". Прокурор же просил для него 3,5 года колонии.Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен.Впоследствии Хамовнический суд Москвы приговорил трех участниц акции — Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич – каждую к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Мосгорсуд затем изменил Самуцевич наказание на условное, а Толоконникова и Алехина отправились в колонию, из которой вышли в декабре 2013 года по амнистии.
https://ria.ru/20190501/1553217154.html
https://ria.ru/20190213/1550765421.html
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самариддин раджабов, pussy riot, мария алехина, надежда толоконникова, москва, происшествия

Участниц Pussy Riot отпустили из ОВД

17:03 10.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастница группы Pussy Riot Мария Алехина в Мещанском суде Москвы перед началом рассмотрения административного правонарушения. 21 декабря 2017
Участница группы Pussy Riot Мария Алехина в Мещанском суде Москвы перед началом рассмотрения административного правонарушения. 21 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Членов группы Pussy Riot Марию Алехину и Риту Флорес, задержанных во вторник в Москве, отпустили из отдела полиции, сообщил РИА Новости адвокат Дмитрий Захватов.
"Моих подзащитных отпустили, обязали явиться в ОВД 19 ноября для вручения протокола по статье 20.6.1 "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации". Нам так и не объяснили подробно причины задержания", - сказал собеседник агентства.
По его словам, находившихся c девушками экс-фигуранта "московского дела" Саммаридина Раджабова и активиста Фархада Ислаифилли-Германа отпустили, не составляя протоколы.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, "задержали их на выходе из кафе в центре Москвы". По его словам, в отдел Алехину и Флорес привезли в кокошнике.
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Двое участников Pussy Riot получили убежище в Швеции
Участниц группы Pussy Riot уже задерживали в начале ноября, тогда на них составили протоколы по статье 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение режима самоизоляции).
В декабре 2019 года суд оштрафовал Раджабова, бросившего бутылку с водой в правоохранителя на массовой несогласованной акции, на 100 тысяч рублей, признав виновным в "применении насилия в отношении представителя власти". Прокурор же просил для него 3,5 года колонии.
Pussy Riot — скандально известная в России панк-группа, участницы которой в феврале 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен.
Впоследствии Хамовнический суд Москвы приговорил трех участниц акции — Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич – каждую к двум годам колонии общего режима за хулиганство. Мосгорсуд затем изменил Самуцевич наказание на условное, а Толоконникова и Алехина отправились в колонию, из которой вышли в декабре 2013 года по амнистии.
Участница группы Pussy Riot Мария Алехина - РИА Новости, 1920, 13.02.2019
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Самариддин РаджабовPussy RiotМария АлехинаНадежда ТолоконниковаМоскваПроисшествия
 
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