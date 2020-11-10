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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20201110/otoplenie-1583924234.html
Бирюков: в Москве сложилась практика включения отопления раньше нормы
Бирюков: в Москве сложилась практика включения отопления раньше нормы
В Москве сложилась практика включения отопления раньше нормы, сообщил во вторник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T14:01
2020-11-10T14:01
москва
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Москве сложилась практика включения отопления раньше нормы, сообщил во вторник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."По нормам, включение отопления (происходит - ред.), если среднесуточная температура достигает ниже плюс восьми градусов в течение пяти суток... В Москве сложилась практика включения отопления значительно раньше. Например, в этом году уже в 20-х числа сентября мы подали отопление в детские сады и учебные учреждения по желанию руководителей. Уже 25 числа Сергей Семенович (Собянин - ред.) дал поручение к тому, чтобы включить отопление в жилом фонде. С учетом того, что пошел рост заболеваемости коронавирусом, поэтому надо было включить отопление", - сказал Бирюков в эфире радиостанции "Комсомольская правда".По его словам, норматив "разогрева" города составляет пять суток, при этом в Москве отопление запускают в течение двух дней.
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москва, петр бирюков

Бирюков: в Москве сложилась практика включения отопления раньше нормы

14:01 10.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота ООО "Управляющая компания "Влад-Дом" в Первомайском районе Владивостока
Работа ООО Управляющая компания Влад-Дом в Первомайском районе Владивостока - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Москве сложилась практика включения отопления раньше нормы, сообщил во вторник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"По нормам, включение отопления (происходит - ред.), если среднесуточная температура достигает ниже плюс восьми градусов в течение пяти суток... В Москве сложилась практика включения отопления значительно раньше. Например, в этом году уже в 20-х числа сентября мы подали отопление в детские сады и учебные учреждения по желанию руководителей. Уже 25 числа Сергей Семенович (Собянин - ред.) дал поручение к тому, чтобы включить отопление в жилом фонде. С учетом того, что пошел рост заболеваемости коронавирусом, поэтому надо было включить отопление", - сказал Бирюков в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
13:41
Бирюков: Москва готовится к тому, что эта зима будет холоднее предыдущей
По его словам, норматив "разогрева" города составляет пять суток, при этом в Москве отопление запускают в течение двух дней.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
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