https://ria.ru/20201110/otoplenie-1583924234.html
Бирюков: в Москве сложилась практика включения отопления раньше нормы
Бирюков: в Москве сложилась практика включения отопления раньше нормы
В Москве сложилась практика включения отопления раньше нормы, сообщил во вторник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T14:01
2020-11-10T14:01
2020-11-10T14:01
москва
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петр бирюков
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Москве сложилась практика включения отопления раньше нормы, сообщил во вторник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."По нормам, включение отопления (происходит - ред.), если среднесуточная температура достигает ниже плюс восьми градусов в течение пяти суток... В Москве сложилась практика включения отопления значительно раньше. Например, в этом году уже в 20-х числа сентября мы подали отопление в детские сады и учебные учреждения по желанию руководителей. Уже 25 числа Сергей Семенович (Собянин - ред.) дал поручение к тому, чтобы включить отопление в жилом фонде. С учетом того, что пошел рост заболеваемости коронавирусом, поэтому надо было включить отопление", - сказал Бирюков в эфире радиостанции "Комсомольская правда".По его словам, норматив "разогрева" города составляет пять суток, при этом в Москве отопление запускают в течение двух дней.
https://ria.ru/20201110/moskva-1583919873.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков