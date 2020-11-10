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https://ria.ru/20201110/otdykh-1583915534.html
Эксперты рассказали, какие маршруты выбирают россияне для отдыха осенью
Эксперты рассказали, какие маршруты выбирают россияне для отдыха осенью
Турция, Россия и Абхазия стали самыми востребованными осенними маршрутами для отдыха российских путешественников, сообщает Travelata. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T18:43
2020-11-10T18:43
туризм
россия
туризм
бодрум
новости - туризм
кипр
абхазия
доминикана
турция
таиланд
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Турция, Россия и Абхазия стали самыми востребованными осенними маршрутами для отдыха российских путешественников, сообщает Travelata.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали предпочтения организованных туристов и выяснили, что большинство (83 процента) пользователей приобретали путевки на турецкие курорты. По России путешествовали 15 процентов респондентов, а два процента отправились в Абхазию.Самым популярным курортом в сентябре и октябре стала турецкая Аланья. Средняя стоимость отдыха там составила 67 тысяч рублей. На втором месте — Сиде, средний чек — 83 тысячи рублей. Третье место у Кемера, на отдых там в среднем туристы тратили 78 тысяч рублей. На три тысячи дешевле обошелся путешественникам тур в Бодрум, а за отпуск в Адлере они платили в среднем 38 тысяч рублей.Туроператоры также предлагали и другие теплые направления: Мальдивы, Танзанию и ОАЭ, но подобная экзотика российских отдыхающих не заинтересовала.Эксперты отмечают, что год назад выбор был более разнообразным: 54 процента отправились тогда в Турцию, каждый десятый – в Тунис, пятнадцатый – на Кипр и в Таиланд. Пользовались популярностью Греция, ОАЭ, Испания, Доминикана и российские курорты.
https://ria.ru/20201102/adygeya-1581721924.html
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бодрум
кипр
абхазия
доминикана
турция
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Новости
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россия, туризм, бодрум, новости - туризм, кипр, абхазия, доминикана, турция, таиланд, испания

Эксперты рассказали, какие маршруты выбирают россияне для отдыха осенью

18:43 10.11.2020
 
© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум, туристы на торговой улочке
Бодрум, туристы на торговой улочке - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Турция, Россия и Абхазия стали самыми востребованными осенними маршрутами для отдыха российских путешественников, сообщает Travelata.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали предпочтения организованных туристов и выяснили, что большинство (83 процента) пользователей приобретали путевки на турецкие курорты. По России путешествовали 15 процентов респондентов, а два процента отправились в Абхазию.
Самым популярным курортом в сентябре и октябре стала турецкая Аланья. Средняя стоимость отдыха там составила 67 тысяч рублей. На втором месте — Сиде, средний чек — 83 тысячи рублей. Третье место у Кемера, на отдых там в среднем туристы тратили 78 тысяч рублей. На три тысячи дешевле обошелся путешественникам тур в Бодрум, а за отпуск в Адлере они платили в среднем 38 тысяч рублей.
Туроператоры также предлагали и другие теплые направления: Мальдивы, Танзанию и ОАЭ, но подобная экзотика российских отдыхающих не заинтересовала.
Эксперты отмечают, что год назад выбор был более разнообразным: 54 процента отправились тогда в Турцию, каждый десятый – в Тунис, пятнадцатый – на Кипр и в Таиланд. Пользовались популярностью Греция, ОАЭ, Испания, Доминикана и российские курорты.
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