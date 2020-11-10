https://ria.ru/20201110/otdykh-1583915534.html

Эксперты рассказали, какие маршруты выбирают россияне для отдыха осенью

Эксперты рассказали, какие маршруты выбирают россияне для отдыха осенью

Турция, Россия и Абхазия стали самыми востребованными осенними маршрутами для отдыха российских путешественников, сообщает Travelata. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T18:43

2020-11-10T18:43

2020-11-10T18:43

туризм

россия

туризм

бодрум

новости - туризм

кипр

абхазия

доминикана

турция

таиланд

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Турция, Россия и Абхазия стали самыми востребованными осенними маршрутами для отдыха российских путешественников, сообщает Travelata.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали предпочтения организованных туристов и выяснили, что большинство (83 процента) пользователей приобретали путевки на турецкие курорты. По России путешествовали 15 процентов респондентов, а два процента отправились в Абхазию.Самым популярным курортом в сентябре и октябре стала турецкая Аланья. Средняя стоимость отдыха там составила 67 тысяч рублей. На втором месте — Сиде, средний чек — 83 тысячи рублей. Третье место у Кемера, на отдых там в среднем туристы тратили 78 тысяч рублей. На три тысячи дешевле обошелся путешественникам тур в Бодрум, а за отпуск в Адлере они платили в среднем 38 тысяч рублей.Туроператоры также предлагали и другие теплые направления: Мальдивы, Танзанию и ОАЭ, но подобная экзотика российских отдыхающих не заинтересовала.Эксперты отмечают, что год назад выбор был более разнообразным: 54 процента отправились тогда в Турцию, каждый десятый – в Тунис, пятнадцатый – на Кипр и в Таиланд. Пользовались популярностью Греция, ОАЭ, Испания, Доминикана и российские курорты.

https://ria.ru/20201102/adygeya-1581721924.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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