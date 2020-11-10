https://ria.ru/20201110/orvi-1583857833.html

Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 40 регионах

Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 40 регионах

Эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 40 регионах России, сообщается на сайте Роспотребнадзора. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T05:49

2020-11-10T05:49

2020-11-10T05:49

россия

орви

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 40 регионах России, сообщается на сайте Роспотребнадзора.Отмечается, что сейчас в России от гриппа привиты более 54,6 миллиона человек (37% от численности населения страны).

https://ria.ru/20201027/vitaminy-1581809950.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, орви, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество