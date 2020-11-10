https://ria.ru/20201110/ogranicheniya-1584012155.html
Власти Москвы объяснили ограничение работы ночных клубов
Власти Москвы объяснили ограничение работы ночных клубов
Большинство предприятий общепита Москвы обслуживают посетителей днем, около 500 работают в ночное время, но именно там возможны заражения коронавирусом, сообщил РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T21:36
2020-11-10T21:36
2020-11-10T21:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
алексей немерюк
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Большинство предприятий общепита Москвы обслуживают посетителей днем, около 500 работают в ночное время, но именно там возможны заражения коронавирусом, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире канала "Россия 24".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничительных мерах по коронавирусу. В частности, с 13 ноября и до 15 января запрещается работа заведений с 23.00 до 6 утра.По его словам, именно поэтому, для того, чтобы "рвать цепочки заражения", заведения, работающие с 23 до 6 утра, ограничивают свою работу.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201110/reydy-1583932285.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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