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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201110/ogranicheniya-1584012155.html
Власти Москвы объяснили ограничение работы ночных клубов
Власти Москвы объяснили ограничение работы ночных клубов
Большинство предприятий общепита Москвы обслуживают посетителей днем, около 500 работают в ночное время, но именно там возможны заражения коронавирусом, сообщил РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T21:36
2020-11-10T21:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
алексей немерюк
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Большинство предприятий общепита Москвы обслуживают посетителей днем, около 500 работают в ночное время, но именно там возможны заражения коронавирусом, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире канала "Россия 24".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничительных мерах по коронавирусу. В частности, с 13 ноября и до 15 января запрещается работа заведений с 23.00 до 6 утра.По его словам, именно поэтому, для того, чтобы "рвать цепочки заражения", заведения, работающие с 23 до 6 утра, ограничивают свою работу.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, алексей немерюк, сергей собянин, москва, общество

Власти Москвы объяснили ограничение работы ночных клубов

21:36 10.11.2020
 
© Flickr / AIM Neutron (On a break)Ночной клуб
Ночной клуб - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Flickr / AIM Neutron (On a break)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Большинство предприятий общепита Москвы обслуживают посетителей днем, около 500 работают в ночное время, но именно там возможны заражения коронавирусом, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире канала "Россия 24".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничительных мерах по коронавирусу. В частности, с 13 ноября и до 15 января запрещается работа заведений с 23.00 до 6 утра.
Магазины и кафе в вечернее время - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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Власти Москвы будут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям

Из 13 тысяч заведений общепита около 500 работает именно в ночное время в режиме ночных клубов, баров, дискотек. И именно там возможны заражения среди посетителей, потому что в ресторане вы в любом случае сидите в некотором отдалении друг от друга, а ночные клубы, наверное, являются более вероятным местом, где можно заразиться.

Министр Правительства Москвы Алексей Немерюк во время пресс-конференции, посвященной проведению фестиваля Крымская весна в ММПЦ МИА Россия сегодня. 12 марта 2019
Алексей Немерюк
руководитель департамента торговли и услуг г. Москвы
По его словам, именно поэтому, для того, чтобы "рвать цепочки заражения", заведения, работающие с 23 до 6 утра, ограничивают свою работу.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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