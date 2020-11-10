https://ria.ru/20201110/ogranicheniya-1584012155.html

Власти Москвы объяснили ограничение работы ночных клубов

Власти Москвы объяснили ограничение работы ночных клубов

Большинство предприятий общепита Москвы обслуживают посетителей днем, около 500 работают в ночное время, но именно там возможны заражения коронавирусом, сообщил РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T21:36

2020-11-10T21:36

2020-11-10T21:36

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

алексей немерюк

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Большинство предприятий общепита Москвы обслуживают посетителей днем, около 500 работают в ночное время, но именно там возможны заражения коронавирусом, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире канала "Россия 24".Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничительных мерах по коронавирусу. В частности, с 13 ноября и до 15 января запрещается работа заведений с 23.00 до 6 утра.По его словам, именно поэтому, для того, чтобы "рвать цепочки заражения", заведения, работающие с 23 до 6 утра, ограничивают свою работу.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201110/reydy-1583932285.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, алексей немерюк, сергей собянин, москва, общество