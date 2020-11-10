https://ria.ru/20201110/ogranicheniya-1583985525.html

Титов предложил компенсировать бизнесу убытки от новых ограничений

Титов предложил компенсировать бизнесу убытки от новых ограничений

Новые ограничительные меры, вводимые в Москве из-за пандемии, принесут бизнесу убытки, которые необходимо компенсировать из бюджета столицы уже в ближайшем... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T18:14

2020-11-10T18:14

2020-11-10T18:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

борис титов

сергей собянин

москва

экономика

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Новые ограничительные меры, вводимые в Москве из-за пандемии, принесут бизнесу убытки, которые необходимо компенсировать из бюджета столицы уже в ближайшем пакете мер поддержки, заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов.Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник сообщил о введении дополнительных ограничений из-за коронавируса с 13 ноября до 15 января 2021 года. Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно будет превышать 25% вместимости зала, а ресторанам, кафе, барам, клубам, караоке, боулингам и дискотекам запрещается обслуживать посетителей с 23.00 до 6.00 (только на вынос или с доставкой). Также закрываются развлечения для детей в помещениях, включая развлекательные центры, детские комнаты и уголки в торговых центрах и общепите."Ухудшение эпидемической ситуации вынудило власти Москвы вновь ужесточить противокоронавирусные ограничения. Что поделать, жизнь людей дороже. Однако наряду с медицинскими вопросами не менее остро встают вопросы социальные", - отметил Титов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201110/tsirk-1583983709.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, борис титов, сергей собянин, москва, экономика