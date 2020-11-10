Титов предложил компенсировать бизнесу убытки от новых ограничений
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ 2019
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Новые ограничительные меры, вводимые в Москве из-за пандемии, принесут бизнесу убытки, которые необходимо компенсировать из бюджета столицы уже в ближайшем пакете мер поддержки, заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник сообщил о введении дополнительных ограничений из-за коронавируса с 13 ноября до 15 января 2021 года. Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно будет превышать 25% вместимости зала, а ресторанам, кафе, барам, клубам, караоке, боулингам и дискотекам запрещается обслуживать посетителей с 23.00 до 6.00 (только на вынос или с доставкой). Также закрываются развлечения для детей в помещениях, включая развлекательные центры, детские комнаты и уголки в торговых центрах и общепите.
"Ухудшение эпидемической ситуации вынудило власти Москвы вновь ужесточить противокоронавирусные ограничения. Что поделать, жизнь людей дороже. Однако наряду с медицинскими вопросами не менее остро встают вопросы социальные", - отметил Титов.
"Детские развлекательные центры, детские комнаты в ресторанах и торговых центрах, театры и кинотеатры, концертные и выставочные залы – все они понесут новые убытки. Было бы справедливо, если бы бюджет Москвы предусмотрел соответствующие компенсации уже в ближайшем пакете мер поддержки", - считает омбудсмен.
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