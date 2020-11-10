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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201110/ogranicheniya-1583985525.html
Титов предложил компенсировать бизнесу убытки от новых ограничений
Титов предложил компенсировать бизнесу убытки от новых ограничений
Новые ограничительные меры, вводимые в Москве из-за пандемии, принесут бизнесу убытки, которые необходимо компенсировать из бюджета столицы уже в ближайшем... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T18:14
2020-11-10T18:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
борис титов
сергей собянин
москва
экономика
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Новые ограничительные меры, вводимые в Москве из-за пандемии, принесут бизнесу убытки, которые необходимо компенсировать из бюджета столицы уже в ближайшем пакете мер поддержки, заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов.Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник сообщил о введении дополнительных ограничений из-за коронавируса с 13 ноября до 15 января 2021 года. Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно будет превышать 25% вместимости зала, а ресторанам, кафе, барам, клубам, караоке, боулингам и дискотекам запрещается обслуживать посетителей с 23.00 до 6.00 (только на вынос или с доставкой). Также закрываются развлечения для детей в помещениях, включая развлекательные центры, детские комнаты и уголки в торговых центрах и общепите."Ухудшение эпидемической ситуации вынудило власти Москвы вновь ужесточить противокоронавирусные ограничения. Что поделать, жизнь людей дороже. Однако наряду с медицинскими вопросами не менее остро встают вопросы социальные", - отметил Титов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201110/tsirk-1583983709.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, борис титов, сергей собянин, москва, экономика

Титов предложил компенсировать бизнесу убытки от новых ограничений

18:14 10.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ 2019
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ 2019 - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Новые ограничительные меры, вводимые в Москве из-за пандемии, принесут бизнесу убытки, которые необходимо компенсировать из бюджета столицы уже в ближайшем пакете мер поддержки, заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник сообщил о введении дополнительных ограничений из-за коронавируса с 13 ноября до 15 января 2021 года. Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно будет превышать 25% вместимости зала, а ресторанам, кафе, барам, клубам, караоке, боулингам и дискотекам запрещается обслуживать посетителей с 23.00 до 6.00 (только на вынос или с доставкой). Также закрываются развлечения для детей в помещениях, включая развлекательные центры, детские комнаты и уголки в торговых центрах и общепите.
Эдгард Запашный - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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"Ухудшение эпидемической ситуации вынудило власти Москвы вновь ужесточить противокоронавирусные ограничения. Что поделать, жизнь людей дороже. Однако наряду с медицинскими вопросами не менее остро встают вопросы социальные", - отметил Титов.
"Детские развлекательные центры, детские комнаты в ресторанах и торговых центрах, театры и кинотеатры, концертные и выставочные залы – все они понесут новые убытки. Было бы справедливо, если бы бюджет Москвы предусмотрел соответствующие компенсации уже в ближайшем пакете мер поддержки", - считает омбудсмен.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыБорис ТитовСергей СобянинМоскваЭкономика
 
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