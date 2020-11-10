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https://ria.ru/20201110/ogranicheniya-1583970721.html
В Москве ужесточат ограничения из-за коронавируса
В Москве ужесточат ограничения из-за коронавируса
В Москве из-за эпидемиологической ситуации с 13 ноября по 15 января вводятся дополнительные ограничения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T17:03
2020-11-10T17:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей немерюк
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Москве из-за эпидемиологической ситуации с 13 ноября по 15 января вводятся дополнительные ограничения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Так, заведения общепита не будут обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00. Ограничения не будут распространяться на доставку и торговлю на вынос. Кроме того, всем заведениям, обслуживающим посетителей, рекомендовано использовать систему чек-инов. По словам руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, столичные власти будут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям и, в случае несоблюдения мер, штрафовать нарушителей.Максимальное число зрителей в кинотеатрах, театрах и концертных залах не должно превышать 25 процентов от общего количества мест.Временно приостанавливается проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий, за исключением официальных мероприятий от органов исполнительной власти.Прекращается работа детских лагерей дневного пребывания и детских развлекательных центров, расположенных в зданиях. При этом разрешается проведение мероприятий для детей на открытом воздухе.Спортивные мероприятия разрешат проводить со зрителями только при согласовании со столичным департаментом спорта и Роспотребнадзором.Московские студенты переходят на дистанционную форму обучения. Руководителям федеральных и частных вузов и колледжей рекомендовано принять аналогичные решения. Транспортные карты учащихся будут временно заблокированы.Спасти тысячи жизнейКак пояснил Сергей Собянин, дополнительные ограничения позволят спасти тысячи жизней. Он также напомнил, что 9 ноября в столице был зафиксирован рекорд по заболеваемости COVID-19, и предупредил, что в ближайшее время ситуация может ухудшиться."Неделю назад казалось, что уровень заболеваемости стабилизировался на высоком, но все же еще не критичном уровне. Однако последние дни мы вновь видим существенный рост", - отметил мэр.По его словам, девятого ноября в столице зафиксировали самый высокий за время эпидемии суточный показатель заболеваемости — 6897 новых случаев. На следующий день количество инфицированных сократилось до 5902, однако власти считают, что ситуация может ухудшиться.Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что столичные власти станут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям. За несоблюдение указа будут штрафовать.Пандемия коронавирусаПандемия COVID-19 охватила почти весь мир. Всего заражены более 50 миллионов человек, из которых свыше 1,2 миллиона скончались. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США, Индии и Бразилии.Всего в России выявили более 1,8 инфицированных коронавирусом, свыше 31 тысячи пациентов скончались, 1350741 человек выздоровел. Накануне в стране зафиксировали рекордное количество новых случаев – 21798. Среди регионов по этому показателю лидирует Москва. Вчера в столице заразились 6897 человек, что также стало абсолютным рекордом за время эпидемии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583397282.html
https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583848878.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей немерюк, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва, общество

В Москве ужесточат ограничения из-за коронавируса

17:03 10.11.2020 (обновлено: 17:33 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел БедняковЛюди в защитной маске на улице в Москве
Люди в защитной маске на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. В Москве из-за эпидемиологической ситуации с 13 ноября по 15 января вводятся дополнительные ограничения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Так, заведения общепита не будут обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00. Ограничения не будут распространяться на доставку и торговлю на вынос. Кроме того, всем заведениям, обслуживающим посетителей, рекомендовано использовать систему чек-инов. По словам руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, столичные власти будут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям и, в случае несоблюдения мер, штрафовать нарушителей.
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Максимальное число зрителей в кинотеатрах, театрах и концертных залах не должно превышать 25 процентов от общего количества мест.
Временно приостанавливается проведение культурных, развлекательных и просветительских мероприятий, за исключением официальных мероприятий от органов исполнительной власти.
Прекращается работа детских лагерей дневного пребывания и детских развлекательных центров, расположенных в зданиях. При этом разрешается проведение мероприятий для детей на открытом воздухе.
Спортивные мероприятия разрешат проводить со зрителями только при согласовании со столичным департаментом спорта и Роспотребнадзором.
Московские студенты переходят на дистанционную форму обучения. Руководителям федеральных и частных вузов и колледжей рекомендовано принять аналогичные решения. Транспортные карты учащихся будут временно заблокированы.
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Спасти тысячи жизней

Как пояснил Сергей Собянин, дополнительные ограничения позволят спасти тысячи жизней. Он также напомнил, что 9 ноября в столице был зафиксирован рекорд по заболеваемости COVID-19, и предупредил, что в ближайшее время ситуация может ухудшиться.
"Неделю назад казалось, что уровень заболеваемости стабилизировался на высоком, но все же еще не критичном уровне. Однако последние дни мы вновь видим существенный рост", - отметил мэр.
По его словам, девятого ноября в столице зафиксировали самый высокий за время эпидемии суточный показатель заболеваемости — 6897 новых случаев. На следующий день количество инфицированных сократилось до 5902, однако власти считают, что ситуация может ухудшиться.
Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявил, что столичные власти станут проводить рейды по ночным развлекательным заведениям. За несоблюдение указа будут штрафовать.
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Пандемия коронавируса

Пандемия COVID-19 охватила почти весь мир. Всего заражены более 50 миллионов человек, из которых свыше 1,2 миллиона скончались. Больше всего случаев заражения зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
Всего в России выявили более 1,8 инфицированных коронавирусом, свыше 31 тысячи пациентов скончались, 1350741 человек выздоровел. Накануне в стране зафиксировали рекордное количество новых случаев – 21798. Среди регионов по этому показателю лидирует Москва. Вчера в столице заразились 6897 человек, что также стало абсолютным рекордом за время эпидемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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