https://ria.ru/20201110/ogranicheniya-1583931732.html
Собянин объяснил введение новых ограничений в Москве
Собянин объяснил введение новых ограничений в Москве
Заблаговременное введение ограничений призвано избавить бизнес от ненужных трат, которые могли бы возникнуть от отмены мероприятий перед Новым годом, заявил мэр РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T14:39
2020-11-10T14:39
2020-11-10T16:42
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сергей собянин
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Заблаговременное введение ограничений призвано избавить бизнес от ненужных трат, которые могли бы возникнуть от отмены мероприятий перед Новым годом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.Эти ограничения действуют с 13 ноября до 15 января 2021 года.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://radiosputnik.ria.ru/20201110/koronavirus-1583931280.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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