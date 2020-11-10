https://ria.ru/20201110/ogranicheniya-1583931732.html

Собянин объяснил введение новых ограничений в Москве

Собянин объяснил введение новых ограничений в Москве

Заблаговременное введение ограничений призвано избавить бизнес от ненужных трат, которые могли бы возникнуть от отмены мероприятий перед Новым годом, заявил мэр РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T14:39

2020-11-10T14:39

2020-11-10T16:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Заблаговременное введение ограничений призвано избавить бизнес от ненужных трат, которые могли бы возникнуть от отмены мероприятий перед Новым годом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.Эти ограничения действуют с 13 ноября до 15 января 2021 года.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201110/koronavirus-1583931280.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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