https://ria.ru/20201110/ogranicheniya-1583930110.html

Собянин надеется, что новые ограничения по COVID-19 спасут тысячи жизней

Собянин надеется, что новые ограничения по COVID-19 спасут тысячи жизней

Новые ограничения, которые вводятся в Москве из-за коронавируса, - неприятная, но вынужденная мера, которая может спасти тысячи жизней, написал мэр столицы... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T14:32

2020-11-10T14:32

2020-11-10T14:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Новые ограничения, которые вводятся в Москве из-за коронавируса, - неприятная, но вынужденная мера, которая может спасти тысячи жизней, написал мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге."Неделю назад казалось, что уровень заболеваемости стабилизировался на высоком, но все же еще некритичном уровне. Однако последние дни мы вновь видим существенный рост", - написал Собянин.Он отметил, что 9 ноября в столице выявили 6897 случаев заболевания – антирекорд за весь период пандемии."Новые ограничения являются крайне неприятной, но вынужденной мерой. Надеюсь, что они сработают и спасут тысячи жизней и здоровье многих москвичей", - добавил Собянин.Ограничения действуют с 13 ноября до 15 января 2021 года.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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