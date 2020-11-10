https://ria.ru/20201110/oae-1583944628.html

Названа дата возобновления рейсов из Абу-Даби в Москву

Названа дата возобновления рейсов из Абу-Даби в Москву

Национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов перенесла дату возобновления полетов по маршруту Абу-Даби – Москва на 17 декабря, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 10.11.2020

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2020-11-10T16:15

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов перенесла дату возобновления полетов по маршруту Абу-Даби – Москва на 17 декабря, сообщает TourDom.ru. Первоначально перелеты из столицы ОАЭ в Домодедово планировалось открыть с 26 ноября. Однако, как рассказали в колл-центре перевозчика, компания так и не получила от Росавиации разрешения на вылеты из-за сложной эпидемиологической ситуации. На сайте бронирование билетов доступно только с датами вылетов после 17 декабря. Их стоимость начинается от 55 074 рублей туда-обратно. Согласно расписанию компании, частота рейсов заявлена четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. До этого перевозчик сообщал о полетах два раза в неделю. Именно такую частоту в октябре одобрил оперативный штаб.

https://ria.ru/20201026/emiraty-1580499198.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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