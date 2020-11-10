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https://ria.ru/20201110/oae-1583944628.html
Названа дата возобновления рейсов из Абу-Даби в Москву
Названа дата возобновления рейсов из Абу-Даби в Москву
Национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов перенесла дату возобновления полетов по маршруту Абу-Даби – Москва на 17 декабря, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T16:15
2020-11-10T16:15
туризм
куда можно лететь
абу-даби
туризм
авиарейсы
самолеты
новости - туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов перенесла дату возобновления полетов по маршруту Абу-Даби – Москва на 17 декабря, сообщает TourDom.ru. Первоначально перелеты из столицы ОАЭ в Домодедово планировалось открыть с 26 ноября. Однако, как рассказали в колл-центре перевозчика, компания так и не получила от Росавиации разрешения на вылеты из-за сложной эпидемиологической ситуации. На сайте бронирование билетов доступно только с датами вылетов после 17 декабря. Их стоимость начинается от 55 074 рублей туда-обратно. Согласно расписанию компании, частота рейсов заявлена четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. До этого перевозчик сообщал о полетах два раза в неделю. Именно такую частоту в октябре одобрил оперативный штаб.
https://ria.ru/20201026/emiraty-1580499198.html
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Новости
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куда можно лететь, абу-даби, туризм, авиарейсы, самолеты, новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), домодедово (аэропорт), оаэ

Названа дата возобновления рейсов из Абу-Даби в Москву

16:15 10.11.2020
 
© РИА Новости / Людмила ТитоваТуристы у входа в мечеть шейха Зайда в Абу-Даби, ОАЭ
Туристы у входа в мечеть шейха Зайда в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Людмила Титова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов перенесла дату возобновления полетов по маршруту Абу-Даби – Москва на 17 декабря, сообщает TourDom.ru.
Первоначально перелеты из столицы ОАЭ в Домодедово планировалось открыть с 26 ноября. Однако, как рассказали в колл-центре перевозчика, компания так и не получила от Росавиации разрешения на вылеты из-за сложной эпидемиологической ситуации.
На сайте бронирование билетов доступно только с датами вылетов после 17 декабря. Их стоимость начинается от 55 074 рублей туда-обратно.
Согласно расписанию компании, частота рейсов заявлена четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. До этого перевозчик сообщал о полетах два раза в неделю. Именно такую частоту в октябре одобрил оперативный штаб.
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Туризмкуда можно лететьАбу-ДабиТуризмавиарейсысамолетыНовости - ТуризмФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Домодедово (аэропорт)ОАЭ
 
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