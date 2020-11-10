https://ria.ru/20201110/novak-1583965663.html

Путин назначил новых министров и вице-премьера

Путин назначил новых министров и вице-премьера

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении трех новых министров и вице-премьера, кандидатуры которых внес премьер Михаил Мишустин и утвердила... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T16:48

2020-11-10T16:48

2020-11-10T17:20

ирек файзуллин

николай шульгинов

алексей чекунков

евгений дитрих

арктика

аэрофлот

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

госдума рф

дмитрий кобылкин

виталий савельев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577913717_103:0:3039:1651_1400x0_80_0_0_9f13c73ecfe85d2bf5f76f39089ede70.jpg

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении трех новых министров и вице-премьера, кандидатуры которых внес премьер Михаил Мишустин и утвердила Госдума.Заместителем председателя правительства станет экс-глава Минэнерго Александр Новак. После повышения Новака ведомство возглавит гендиректор "Русгидро" Николай Шульгинов.Министерством транспорта будет руководить глава "Аэрофлота" Виталий Савельев, Минприроды — экс-министр по делам Арктики Александр Козлов, Минстроем — работавший первым замминистра Ирек Файзуллин, а Минвостокразвития — Алексей Чекунков, ранее занимавший должность главы Фонда развития Дальнего Востока.Савельев сменит Евгения Дитриха, Козлов — Дмитрия Кобылкина, а Файзуллин — Владимира Якушева, который станет полпредом президента в Уральском федеральном округе.В Кремле ранее заявили, что кадровые перестановки объясняются ротацией состава правительства.

https://ria.ru/20201110/novak-1583958647.html

арктика

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирек файзуллин, николай шульгинов, алексей чекунков, евгений дитрих, арктика, аэрофлот, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, дмитрий кобылкин, виталий савельев, александр козлов (глава минвостокразвития), александр новак, владимир путин, политика