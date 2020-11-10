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Путин назначил новых министров и вице-премьера
Путин назначил новых министров и вице-премьера
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении трех новых министров и вице-премьера, кандидатуры которых внес премьер Михаил Мишустин и утвердила... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T16:48
2020-11-10T17:20
ирек файзуллин
николай шульгинов
алексей чекунков
евгений дитрих
арктика
аэрофлот
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
госдума рф
дмитрий кобылкин
виталий савельев
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении трех новых министров и вице-премьера, кандидатуры которых внес премьер Михаил Мишустин и утвердила Госдума.Заместителем председателя правительства станет экс-глава Минэнерго Александр Новак. После повышения Новака ведомство возглавит гендиректор "Русгидро" Николай Шульгинов.Министерством транспорта будет руководить глава "Аэрофлота" Виталий Савельев, Минприроды — экс-министр по делам Арктики Александр Козлов, Минстроем — работавший первым замминистра Ирек Файзуллин, а Минвостокразвития — Алексей Чекунков, ранее занимавший должность главы Фонда развития Дальнего Востока.Савельев сменит Евгения Дитриха, Козлов — Дмитрия Кобылкина, а Файзуллин — Владимира Якушева, который станет полпредом президента в Уральском федеральном округе.В Кремле ранее заявили, что кадровые перестановки объясняются ротацией состава правительства.
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ирек файзуллин, николай шульгинов, алексей чекунков, евгений дитрих, арктика, аэрофлот, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, дмитрий кобылкин, виталий савельев, александр козлов (глава минвостокразвития), александр новак, владимир путин, политика

Путин назначил новых министров и вице-премьера

16:48 10.11.2020 (обновлено: 17:20 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время проведения в режиме видеоконференции расширенного заседания президиума Государственного совета
Президент РФ Владимир Путин во время проведения в режиме видеоконференции расширенного заседания президиума Государственного совета - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении трех новых министров и вице-премьера, кандидатуры которых внес премьер Михаил Мишустин и утвердила Госдума.
Заместителем председателя правительства станет экс-глава Минэнерго Александр Новак. После повышения Новака ведомство возглавит гендиректор "Русгидро" Николай Шульгинов.
Министерством транспорта будет руководить глава "Аэрофлота" Виталий Савельев, Минприроды — экс-министр по делам Арктики Александр Козлов, Минстроем — работавший первым замминистра Ирек Файзуллин, а Минвостокразвития — Алексей Чекунков, ранее занимавший должность главы Фонда развития Дальнего Востока.
Савельев сменит Евгения Дитриха, Козлов — Дмитрия Кобылкина, а Файзуллин — Владимира Якушева, который станет полпредом президента в Уральском федеральном округе.
В Кремле ранее заявили, что кадровые перестановки объясняются ротацией состава правительства.
Министр энергетики РФ Александр Новак перед заседанием фракции партии Единая Россия в Государственной Думе РФ, посвященном утверждению кандидатур в члены Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
16:18
Новак озвучил главные цели и приоритеты на должности вице-премьера
 
Ирек ФайзуллинНиколай ШульгиновАлексей ЧекунковЕвгений ДитрихАрктикаАэрофлотМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Госдума РФДмитрий КобылкинВиталий СавельевАлександр Козлов (глава Минвостокразвития)Александр НовакВладимир ПутинПолитика
 
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