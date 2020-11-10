https://ria.ru/20201110/novak-1583965663.html
Путин назначил новых министров и вице-премьера
Путин назначил новых министров и вице-премьера
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении трех новых министров и вице-премьера, кандидатуры которых внес премьер Михаил Мишустин и утвердила... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T16:48
2020-11-10T16:48
2020-11-10T17:20
ирек файзуллин
николай шульгинов
алексей чекунков
евгений дитрих
арктика
аэрофлот
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
госдума рф
дмитрий кобылкин
виталий савельев
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении трех новых министров и вице-премьера, кандидатуры которых внес премьер Михаил Мишустин и утвердила Госдума.Заместителем председателя правительства станет экс-глава Минэнерго Александр Новак. После повышения Новака ведомство возглавит гендиректор "Русгидро" Николай Шульгинов.Министерством транспорта будет руководить глава "Аэрофлота" Виталий Савельев, Минприроды — экс-министр по делам Арктики Александр Козлов, Минстроем — работавший первым замминистра Ирек Файзуллин, а Минвостокразвития — Алексей Чекунков, ранее занимавший должность главы Фонда развития Дальнего Востока.Савельев сменит Евгения Дитриха, Козлов — Дмитрия Кобылкина, а Файзуллин — Владимира Якушева, который станет полпредом президента в Уральском федеральном округе.В Кремле ранее заявили, что кадровые перестановки объясняются ротацией состава правительства.
https://ria.ru/20201110/novak-1583958647.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирек файзуллин, николай шульгинов, алексей чекунков, евгений дитрих, арктика, аэрофлот, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), госдума рф, дмитрий кобылкин, виталий савельев, александр козлов (глава минвостокразвития), александр новак, владимир путин, политика