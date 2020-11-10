https://ria.ru/20201110/novak-1583958647.html

Новак озвучил главные цели и приоритеты на должности вице-премьера

Новак озвучил главные цели и приоритеты на должности вице-премьера

Кандидат на пост вице-премьера РФ Александр Новак назвал свои главные задачи в развитии топливно-энергетического комплекса: это достижение целей энергостратегии РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T16:18

2020-11-10T16:18

2020-11-10T16:18

николай шульгинов

михаил мишустин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

госдума рф

александр новак

экономика

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост вице-премьера РФ Александр Новак назвал свои главные задачи в развитии топливно-энергетического комплекса: это достижение целей энергостратегии РФ до 2035 года.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник предложил повысить нынешнего главу Минэнерго Александра Новака до вице-премьера, а на его место назначить гендиректора компании "Русгидро" Николая Шульгинова. Комитет ГД по энергетике поддержал назначение и Новака, и Шульгинова. Во вторник Госдума утвердила обоих в новых должностях.Новак пояснил, что главными целями энергостратегии он видит обеспечение энергетической безопасности России и сохранение лидерства страны на мировом рынке энергоресурсов.Приоритетами в развитии нефтегазовой отрасли, по мнению Новака, являются ускоренная газификация, стимулирование разработки трудноизвлекаемых залежей, в частности баженовской свиты. Новак отметил, что необходимо наращивать производство сжиженного природного газа (СПГ). Также Россия должна продолжить активное взаимодействие с ведущими мировыми энергетическими державами для обеспечения стабильного функционирования мирового рынка.Что касается электроэнергетической отрасли, то здесь Новак видит своими приоритетами обеспечение потребителей доступной электроэнергией, оптимизацию нагрузки на потребителей, реализацию программы модернизации генерирующих мощностей. По его мнению, особое внимание надо уделить электрификации БАМа и Транссиба, а также продолжить стимулировать развитие возобновляемых источников энергии.

https://radiosputnik.ria.ru/20201108/novak-1583621918.html

https://ria.ru/20201110/novak-1583727239.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай шульгинов, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф, александр новак, экономика