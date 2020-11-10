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Новак озвучил главные цели и приоритеты на должности вице-премьера
Новак озвучил главные цели и приоритеты на должности вице-премьера
Кандидат на пост вице-премьера РФ Александр Новак назвал свои главные задачи в развитии топливно-энергетического комплекса: это достижение целей энергостратегии РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T16:18
2020-11-10T16:18
николай шульгинов
михаил мишустин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
госдума рф
александр новак
экономика
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост вице-премьера РФ Александр Новак назвал свои главные задачи в развитии топливно-энергетического комплекса: это достижение целей энергостратегии РФ до 2035 года.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник предложил повысить нынешнего главу Минэнерго Александра Новака до вице-премьера, а на его место назначить гендиректора компании "Русгидро" Николая Шульгинова. Комитет ГД по энергетике поддержал назначение и Новака, и Шульгинова. Во вторник Госдума утвердила обоих в новых должностях.Новак пояснил, что главными целями энергостратегии он видит обеспечение энергетической безопасности России и сохранение лидерства страны на мировом рынке энергоресурсов.Приоритетами в развитии нефтегазовой отрасли, по мнению Новака, являются ускоренная газификация, стимулирование разработки трудноизвлекаемых залежей, в частности баженовской свиты. Новак отметил, что необходимо наращивать производство сжиженного природного газа (СПГ). Также Россия должна продолжить активное взаимодействие с ведущими мировыми энергетическими державами для обеспечения стабильного функционирования мирового рынка.Что касается электроэнергетической отрасли, то здесь Новак видит своими приоритетами обеспечение потребителей доступной электроэнергией, оптимизацию нагрузки на потребителей, реализацию программы модернизации генерирующих мощностей. По его мнению, особое внимание надо уделить электрификации БАМа и Транссиба, а также продолжить стимулировать развитие возобновляемых источников энергии.
https://radiosputnik.ria.ru/20201108/novak-1583621918.html
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николай шульгинов, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии), госдума рф, александр новак, экономика

Новак озвучил главные цели и приоритеты на должности вице-премьера

16:18 10.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак перед заседанием фракции партии "Единая Россия" в Государственной Думе РФ, посвященном утверждению кандидатур в члены Правительства РФ
Министр энергетики РФ Александр Новак перед заседанием фракции партии Единая Россия в Государственной Думе РФ, посвященном утверждению кандидатур в члены Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост вице-премьера РФ Александр Новак назвал свои главные задачи в развитии топливно-энергетического комплекса: это достижение целей энергостратегии РФ до 2035 года.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник предложил повысить нынешнего главу Минэнерго Александра Новака до вице-премьера, а на его место назначить гендиректора компании "Русгидро" Николая Шульгинова. Комитет ГД по энергетике поддержал назначение и Новака, и Шульгинова. Во вторник Госдума утвердила обоих в новых должностях.
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Новак пояснил, что главными целями энергостратегии он видит обеспечение энергетической безопасности России и сохранение лидерства страны на мировом рынке энергоресурсов.
"Первая - это обеспечение социально-экономического развития страны, в том числе за счет снабжения внутреннего рынка качественными и надежными источниками энергии. ... По сути, это является обеспечением энергетической безопасности нашей страны. Вторая ключевая задача - это реализация экспортного потенциала и сохранение лидерства России на мировом рынке энергетических ресурсов. ... Достижение этих двух целей считаю своей основной задачей", - сказал Новак.
Приоритетами в развитии нефтегазовой отрасли, по мнению Новака, являются ускоренная газификация, стимулирование разработки трудноизвлекаемых залежей, в частности баженовской свиты. Новак отметил, что необходимо наращивать производство сжиженного природного газа (СПГ). Также Россия должна продолжить активное взаимодействие с ведущими мировыми энергетическими державами для обеспечения стабильного функционирования мирового рынка.
Что касается электроэнергетической отрасли, то здесь Новак видит своими приоритетами обеспечение потребителей доступной электроэнергией, оптимизацию нагрузки на потребителей, реализацию программы модернизации генерирующих мощностей. По его мнению, особое внимание надо уделить электрификации БАМа и Транссиба, а также продолжить стимулировать развитие возобновляемых источников энергии.
Министр энергетики РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
15:12
Биография Александра Новака
 
Николай ШульгиновМихаил МишустинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Госдума РФАлександр НовакЭкономика
 
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