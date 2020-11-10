https://ria.ru/20201110/norki-1584018664.html

В Дании признали ошибкой убийство всех норок из-за коронавируса

В Дании признали ошибкой убийство всех норок из-за коронавируса

Министр по вопросам продовольствия Дании Могенс Йенсен признал в эфире телеканала TV2, что уничтожение здоровых особей норки в стране было напрасным. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T22:43

2020-11-10T22:43

2020-11-10T23:29

коронавирус covid-19

метте фредериксен

дания

в мире

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Министр по вопросам продовольствия Дании Могенс Йенсен признал в эфире телеканала TV2, что уничтожение здоровых особей норки в стране было напрасным.По его словам, у правительства не было юридических оснований, чтобы требовать убить норок за пределами ферм, где выявили зараженных коронавирусом животных.Йенсен отметил, что берет на себя ответственность за то, что происходит в его министерстве.Выступая во вторник в фолькетинге (датском парламенте) и получив ряд острых вопросов, премьер-министр Метте Фредериксен также вынуждена была признать ошибку.Решение правительства Дании об умерщвлении всех норок в стране из-за возможного распространения ими мутировавшего коронавируса вызвало возмущение в парламенте, сообщило, в свою очередь, издание Berlingske. Заводчики животных также были возмущены решением правительства, поскольку это довольно развитая отрасль. Последствием умерщвления норок станет разорение многих домохозяйств, говорится в статье.Ранее власти Дании решили уничтожить всех норок, которые могут быть заражены мутировавшей формой коронавируса, чтобы предотвратить массовое распространение заболевания среди людей. Об этом сообщила премьер-министр королевства Метте Фредериксен. Уточняется также, что коронавирусная инфекция может передаваться как между животными этого вида, так и от норок к человеку.

https://ria.ru/20201106/norki-1583367871.html

https://ria.ru/20201107/norki-1583525175.html

дания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, метте фредериксен, дания, в мире