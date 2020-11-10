https://ria.ru/20201110/nokia-1583886830.html
Возрожденный Nokia 8000 оказался не похож на культовый мобильник нулевых
Возрожденный Nokia 8000 оказался не похож на культовый мобильник нулевых
В Сети появилась фотография мобильного телефона Nokia 8000, который должен стать современной версией известного в нулевые Nokia 8800. Рекламный баннер... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T11:22
2020-11-10T11:22
2020-11-10T11:22
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. В Сети появилась фотография мобильного телефона Nokia 8000, который должен стать современной версией известного в нулевые Nokia 8800. Рекламный баннер опубликован порталом Winfuture.Вопреки ожиданиям фанатов Nokia, новинка внешне мало имеет общего с культовым мобильником 15-летней давности. В HMD решили сделать простой кнопочный моноблок, хотя оригинал был слайдером, выполненным из металла.В мобильном телефоне заявлен четырехъядерный процессор Snapdragon 210 с 512 МБ оперативной памяти и накопителем на 4 ГБ. Операционная система — KaiOS. 2,8-дюймовый экран, прикрытый стеклом, получил разрешение 320 x 240 пикселей.В смартфоне будут предустановлены приложения WhatsApp и Facebook, а также заявляется поддержка 4G и Wi-Fi. Nokia 8000 должна быть представлена до конца 2020 года, цена "звонилки" пока неизвестна.
https://ria.ru/20201106/nokia-1583324396.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
whatsapp inc., nokia (смартфон), технологии