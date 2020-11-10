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Госдума одобрила повышение НДФЛ на доходы выше пяти миллионов рублей
Госдума одобрила повышение НДФЛ на доходы выше пяти миллионов рублей
Госдума приняла во втором чтении законопроект об увеличении с 2021 года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для доходов, превышающих 5... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T15:41
2020-11-10T15:59
министерство финансов рф (минфин россии)
вячеслав володин
владимир путин
ндфл
россия
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект об увеличении с 2021 года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год, обозначив ряд исключений. Третье чтение запланировано на 11 ноября.Депутаты поддержали ряд поправок к законопроекту. В частности, эта повышенная ставка НДФЛ не будет распространяться на доходы от продажи любого личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг) и страховые выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Эти доходы будут по-прежнему облагаться по ставке 13%."Это справедливо: если человек продал квартиру или машину, получил крупную выплату по страховке, его доход может превысить порог в 5 миллионов рублей, однако это будет разовое превышение, и облагать его повышенным налогом неправильно. Поэтому в данном случае будет сохранена ставка в 13%", - пояснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.Минфин ранее пояснял, что по поручению главы государства было решено облагать повышенной ставкой НДФЛ в 15% периодические и активные доходы свыше 5 миллионов рублей, связанные непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды). А дополнительные поступления в размере 190 миллиардов рублей от повышения НДФЛ за три года (с 2021 по 2023 годы) будут направлены на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.Президент России Владимир Путин ранее предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить его ставку с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год.
https://ria.ru/20201106/nalogi-1583353948.html
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министерство финансов рф (минфин россии), вячеслав володин, владимир путин, ндфл, россия, госдума рф, экономика

Госдума одобрила повышение НДФЛ на доходы выше пяти миллионов рублей

15:41 10.11.2020 (обновлено: 15:59 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект об увеличении с 2021 года ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год, обозначив ряд исключений. Третье чтение запланировано на 11 ноября.
Депутаты поддержали ряд поправок к законопроекту. В частности, эта повышенная ставка НДФЛ не будет распространяться на доходы от продажи любого личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг) и страховые выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Эти доходы будут по-прежнему облагаться по ставке 13%.
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"Это справедливо: если человек продал квартиру или машину, получил крупную выплату по страховке, его доход может превысить порог в 5 миллионов рублей, однако это будет разовое превышение, и облагать его повышенным налогом неправильно. Поэтому в данном случае будет сохранена ставка в 13%", - пояснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Минфин ранее пояснял, что по поручению главы государства было решено облагать повышенной ставкой НДФЛ в 15% периодические и активные доходы свыше 5 миллионов рублей, связанные непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды). А дополнительные поступления в размере 190 миллиардов рублей от повышения НДФЛ за три года (с 2021 по 2023 годы) будут направлены на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.

Полученные от такого повышения средства будут адресно направляться на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Причем это именно дополнительное финансирование – все действующие федеральные и региональные программы, направленные на лечение детей, будут сохранены.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина с руководством Государственной Думы РФ и главами думских фракций
Вячеслав Володин
председатель Госдумы
Президент России Владимир Путин ранее предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить его ставку с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год.
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Министерство финансов РФ (Минфин России)Вячеслав ВолодинВладимир ПутинНДФЛРоссияГосдума РФЭкономика
 
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