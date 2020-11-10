https://ria.ru/20201110/natsproekt-1583963447.html

Омский завод снизил потери времени благодаря нацпроекту

Омский завод снизил потери времени благодаря нацпроекту

Омскому заводу по изготовлению электрощитового оборудования удалось добиться первых успехов за счёт нацпроекта по внедрению бережливого производства, сообщили... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T16:40

2020-11-10T16:40

2020-11-10T18:18

омская область

омская область

экономика

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ОМСК, 10 ноя - РИА Новости. Омскому заводу по изготовлению электрощитового оборудования удалось добиться первых успехов за счёт нацпроекта по внедрению бережливого производства, сообщили во вторник в пресс-службе минэкономики Омской области.Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" утвержден майским указом президента в 2018 году, его цель - способствовать ежегодному приросту на 5% производительности труда в стране в течение четырёх лет. Для этого правительство разработало комплекс мер господдержки бизнеса, куда входят финансовое стимулирование, поддержка занятости и экспертная помощь в оптимизации производственных процессов. Омская область начала реализацию нацпроекта с 2020 года, в проекте участвуют 12 омских предприятий. Одно из них - завод по производству электрощитового оборудования – ПО "ВЭЛТА".Предприятие подписало соглашение с региональным минэкономики и с июня этого года внедряет технологии бережливого производства в рамках национального проекта под управлением Федерального центра компетенций (ФЦК).Площадкой для работы стал электроцех, где сейчас наглядно представлены результаты повышения эффективности работы за счет применения инструментов бережливого производства. Специалисты завода описали весь процесс, нашли слабые стороны и создали образцовый участок, методы работы на котором будут тиражироваться. Эксперты ФЦК после анализа производства резюмировали: нужно сокращать временные потери в производственном процессе. Во вторник, 10 ноября, на заводе подвели первые итоги трех месяцев реализации нацпроекта."Национальный проект в Омской области реализуется с текущего года. Это отдельное поручение главы региона. Омская область включились достаточно активно. Видим интерес со стороны предприятий. Сегодня мы находимся на территории динамично развивающегося завода. За девять месяцев текущего года предприятие увеличило объем налоговых поступлений на 70%. Есть потребность в дальнейшем развитии, поэтому компания стала участником национального проекта", – передаёт пресс-служба слова первого заместителя минэкономики Омской области Дениса Кушнера.

https://ria.ru/20200924/putin-1577707443.html

https://ria.ru/20201109/omsk-1583776816.html

омская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омская область, экономика