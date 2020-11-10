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Путин заявил о расширении присутствия НАТО у российских границ
Путин заявил о расширении присутствия НАТО у российских границ
Россия должна учитывать ряд потенциально опасных внешних факторов, к примеру, связанных с расширением присутствия НАТО у российских границ, заявил президент РФ... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T17:01
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россия
нато
владимир путин
европа
безопасность
в мире
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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Россия должна учитывать ряд потенциально опасных внешних факторов, к примеру, связанных с расширением присутствия НАТО у российских границ, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы должны учитывать и целый ряд потенциально опасных внешних факторов. Современных, новых. Так, например, в Европе расширяется военное присутствие НАТО вблизи российских границ", - сказал глава РФ на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.
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россия
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россия, нато, владимир путин, европа, безопасность, в мире

Путин заявил о расширении присутствия НАТО у российских границ

17:01 10.11.2020 (обновлено: 17:06 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Россия должна учитывать ряд потенциально опасных внешних факторов, к примеру, связанных с расширением присутствия НАТО у российских границ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы должны учитывать и целый ряд потенциально опасных внешних факторов. Современных, новых. Так, например, в Европе расширяется военное присутствие НАТО вблизи российских границ", - сказал глава РФ на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.
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