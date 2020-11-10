https://ria.ru/20201110/nato-1583969924.html
Путин заявил о расширении присутствия НАТО у российских границ
Путин заявил о расширении присутствия НАТО у российских границ
Россия должна учитывать ряд потенциально опасных внешних факторов, к примеру, связанных с расширением присутствия НАТО у российских границ, заявил президент РФ... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T17:01
2020-11-10T17:01
2020-11-10T17:06
россия
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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Россия должна учитывать ряд потенциально опасных внешних факторов, к примеру, связанных с расширением присутствия НАТО у российских границ, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы должны учитывать и целый ряд потенциально опасных внешних факторов. Современных, новых. Так, например, в Европе расширяется военное присутствие НАТО вблизи российских границ", - сказал глава РФ на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.
https://ria.ru/20201029/flot-1582051927.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, владимир путин, европа, безопасность, в мире