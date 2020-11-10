Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
00:18 10.11.2020 (обновлено: 00:19 10.11.2020)
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сотрудники МВД четко и решительно действуют в непростых условиях, связанных с угрозой эпидемии коронавируса – обеспечивают общественный порядок, вносят свой вклад в реализацию мер по защите здоровья россиян, сказал президент России Владимир Путин в своем поздравлении с Днем сотрудника органов внутренних дел.
"Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел. Защищать общественный порядок, жизнь, безопасность и права людей – это действительно благородная, значимая, очень сложная, а зачастую и опасная работа. Здесь нужны воля и собранность, честность и порядочность, уважение к достоинству каждого человека, готовность стойко выдерживать самые высокие нагрузки, не отступать перед испытаниями, следовать долгу и присяге, верно служить закону и народу России", - говорится в поздравлении президента, опубликованном на сайте Кремля.
Путин также поздравил ветеранов органов внутренних дел и поблагодарил за верность профессиональному долгу, за искреннюю готовность делиться своим уникальным опытом, воспитывать на личном примере молодых сотрудников. "Они равняются на вас, и уверен, не подведут. В любой ситуации решат самую сложную задачу. Мы видим это сегодня, когда сотрудники МВД четко, решительно действуют в непростых неординарных условиях, связанных с угрозой эпидемии коронавируса – обеспечивают общественный порядок, вносят свой вклад в реализацию важнейших, неотложных мер, призванных защитить жизнь и безопасность наших граждан. И конечно, ни на секунду не прерывается ваша повседневная работа, направленная на решительную борьбу с терроризмом и экстремизмом, наркоторговлей, организованной преступностью, коррупцией", - сказал президент.