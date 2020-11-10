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Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Сотрудники МВД четко и решительно действуют в непростых условиях, связанных с угрозой эпидемии коронавируса – обеспечивают общественный порядок, вносят свой... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T00:18

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2020-11-10T00:19

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Сотрудники МВД четко и решительно действуют в непростых условиях, связанных с угрозой эпидемии коронавируса – обеспечивают общественный порядок, вносят свой вклад в реализацию мер по защите здоровья россиян, сказал президент России Владимир Путин в своем поздравлении с Днем сотрудника органов внутренних дел.Путин также поздравил ветеранов органов внутренних дел и поблагодарил за верность профессиональному долгу, за искреннюю готовность делиться своим уникальным опытом, воспитывать на личном примере молодых сотрудников. "Они равняются на вас, и уверен, не подведут. В любой ситуации решат самую сложную задачу. Мы видим это сегодня, когда сотрудники МВД четко, решительно действуют в непростых неординарных условиях, связанных с угрозой эпидемии коронавируса – обеспечивают общественный порядок, вносят свой вклад в реализацию важнейших, неотложных мер, призванных защитить жизнь и безопасность наших граждан. И конечно, ни на секунду не прерывается ваша повседневная работа, направленная на решительную борьбу с терроризмом и экстремизмом, наркоторговлей, организованной преступностью, коррупцией", - сказал президент.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Путин поздравил сотрудников правоохранительных органов с профессиональным праздником Президент Владимир Путин поздравил сотрудников правоохранительных органов России с их профессиональным праздником – Днем полиции. 2020-11-10T00:18 true PT3M21S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир путин, общество