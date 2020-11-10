Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Мурманская область
Мурманская область
https://ria.ru/20201110/murmansk-1583964053.html
В Мурманске открылся центр управления регионом
В Мурманске открылся центр управления регионом
Центр управления регионом (ЦУР), главной задачей которого является работа с сообщениями от населения, открылся во вторник в Мурманске, где проходит заседание... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T16:43
2020-11-10T17:20
андрей чибис
мурманская область
дмитрий чернышенко
арктика
совет федерации рф
единая россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
андрей турчак
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571496740_0:0:1500:844_1400x0_80_0_0_41aa380288973ed7edaaae86ca7d22a5.jpg
МУРМАНСК, 10 ноя – РИА Новости. Центр управления регионом (ЦУР), главной задачей которого является работа с сообщениями от населения, открылся во вторник в Мурманске, где проходит заседание совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ, передает корреспондент РИА Новости.В церемонии торжественного открытия центра приняли участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак.Глава региона Андрей Чибис заявил на открытии, что центр создавался как региональный цифровой узел, объединяющий три составляющих: собственно управление, презентацию технологий и обучение им."В сам Центр управления стекается информация о состоянии коммунальной, транспортной, дорожной, туристической и инвестиционной сфер в области, анализируется, и на основе этого анализа принимаются решения, это интерактивный процесс", - отметил он, добавив, что важной частью ЦУР является открытый на его базе Яндекс Лицей.Как отметил вице-премьер России Чернышенко, запуск ЦУР Мурманской области – наглядный пример эффективного выполнения поручения президента."ЦУР – это комплексный инструмент отработки запросов граждан с понятной обратной связью и возможностью оперативно отрабатывать инциденты. Важный аспект – это возможность корректировки управленческих решений с использованием полученного массива данных от жителей", – сказал Чернышенко.Первый заместитель председателя Совета Федерации России Андрей Турчак отметил, что Центр управления регионом – это качественно новый уровень взаимодействия с гражданами, управления и планирования."Сегодня мы с коллегами увидели, как цифровые технологии помогают быстро и эффективно решать проблемы людей, выполнять повседневные задачи. В ближайшее время это станет нашим новым стандартом регионального управления по всей стране. Хочу поздравить губернатора Андрея Чибиса и всех жителей с успешным запуском этого проекта, который стал еще одним шагом в цифровизации Мурманской области" – подчеркнул Турчак.Центр управления регионом – это координационный центр, задачей которого является построение системной работы с сообщениями от населения. "Прежде всего это выявление проблем, мониторинг, аналитика, оперативное и качественное решение и предотвращение появления аналогичных проблем в будущем", - пояснили в пресс-службе правительства региона.ЦУР предполагает использование тепловой карты, визуализирующей данные о проблемах в регионе территориально по каждому муниципальному образованию и районам городов. Наработанные данные станут основанием для планирования социально-экономической деятельности в регионе. На сегодняшний день в ЦУР запускается порядка десяти цифровых сервисов, благодаря которым можно отслеживать жизнь города: проблемы в сфере ЖКХ, работу транспортной системы, благоустройство и уборку городов и многое другое.На выставке, размещенной в ЦУР можно увидеть цифровые решения в сфере управления городским хозяйством и коммуникации с жителями – это инвестиционный портал Мурманской области, портал о туристических и культурных достопримечательностях региона, интеллектуальная транспортная система, система мониторинга уборки территорий муниципальных образований, единая цифровая платформа управления регионом и другие.ЦУР состоит из межведомственной рабочей группы из представителей органов исполнительной власти региона и сотрудников обособленного подразделения АНО "Диалог Регионы".Как пояснили в региональном правительстве, цифровизация регионального управления идет в Мурманской области с 2019 года в рамках масштабного проекта "Умный регион". Технологическим партнером в реализации проекта выступает Госкорпорация "Росатом" в лице АО "Русатом инфраструктурные решения".Сразу после открытия центра на одной из его площадок началось заседание совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, посвященное цифровому развитию арктических регионов.Участники заседания обсудят перспективы цифрового развития регионов Арктической зоны, роль цифровых технологий в повышении качества жизни в Арктике, а также реализацию Стратегии развития Арктической зоны до 2035 года. По итогам будет подготовлена резолюция с предложениями в адрес правительства и профильных министерств.Создание центров ведется по всей стране по поручению президента РФ Владимира Путина.
https://realty.ria.ru/20201103/pamyatnik-1582882853.html
https://ria.ru/20200917/murmansk-1577379839.html
https://realty.ria.ru/20201026/port-1581567740.html
https://ria.ru/20201021/murmansk-1580199467.html
арктика
мурманская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571496740_188:0:1313:844_1400x0_80_0_0_6e5b0ed0b4e83685876d4ba7172d9af8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей чибис, дмитрий чернышенко, арктика, совет федерации рф, единая россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", андрей турчак, владимир путин, мурманская область, общество

В Мурманске открылся центр управления регионом

16:43 10.11.2020 (обновлено: 17:20 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛьвовВид на город Мурманск
Вид на город Мурманск - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Павел Львов
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 10 ноя – РИА Новости. Центр управления регионом (ЦУР), главной задачей которого является работа с сообщениями от населения, открылся во вторник в Мурманске, где проходит заседание совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии торжественного открытия центра приняли участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак.
Глава региона Андрей Чибис заявил на открытии, что центр создавался как региональный цифровой узел, объединяющий три составляющих: собственно управление, презентацию технологий и обучение им.
"В сам Центр управления стекается информация о состоянии коммунальной, транспортной, дорожной, туристической и инвестиционной сфер в области, анализируется, и на основе этого анализа принимаются решения, это интерактивный процесс", - отметил он, добавив, что важной частью ЦУР является открытый на его базе Яндекс Лицей.
Причал в поселке Лиинахамари в Печенгском районе Мурманской области - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября, 18:13
Разрушенный памятник героям-подводникам в Мурманской области восстановят
Как отметил вице-премьер России Чернышенко, запуск ЦУР Мурманской области – наглядный пример эффективного выполнения поручения президента.
"ЦУР – это комплексный инструмент отработки запросов граждан с понятной обратной связью и возможностью оперативно отрабатывать инциденты. Важный аспект – это возможность корректировки управленческих решений с использованием полученного массива данных от жителей", – сказал Чернышенко.
Первый заместитель председателя Совета Федерации России Андрей Турчак отметил, что Центр управления регионом – это качественно новый уровень взаимодействия с гражданами, управления и планирования.
"Сегодня мы с коллегами увидели, как цифровые технологии помогают быстро и эффективно решать проблемы людей, выполнять повседневные задачи. В ближайшее время это станет нашим новым стандартом регионального управления по всей стране. Хочу поздравить губернатора Андрея Чибиса и всех жителей с успешным запуском этого проекта, который стал еще одним шагом в цифровизации Мурманской области" – подчеркнул Турчак.
Стела на въезде в Мурманск - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 12:58Мурманская область
В Мурманской области появились первые резиденты Арктической зоны России
Центр управления регионом – это координационный центр, задачей которого является построение системной работы с сообщениями от населения. "Прежде всего это выявление проблем, мониторинг, аналитика, оперативное и качественное решение и предотвращение появления аналогичных проблем в будущем", - пояснили в пресс-службе правительства региона.
ЦУР предполагает использование тепловой карты, визуализирующей данные о проблемах в регионе территориально по каждому муниципальному образованию и районам городов. Наработанные данные станут основанием для планирования социально-экономической деятельности в регионе. На сегодняшний день в ЦУР запускается порядка десяти цифровых сервисов, благодаря которым можно отслеживать жизнь города: проблемы в сфере ЖКХ, работу транспортной системы, благоустройство и уборку городов и многое другое.
На выставке, размещенной в ЦУР можно увидеть цифровые решения в сфере управления городским хозяйством и коммуникации с жителями – это инвестиционный портал Мурманской области, портал о туристических и культурных достопримечательностях региона, интеллектуальная транспортная система, система мониторинга уборки территорий муниципальных образований, единая цифровая платформа управления регионом и другие.
Мурманский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 26.10.2020
26 октября, 13:33
В Мурманске на территории порта появится культурно-деловой центр
ЦУР состоит из межведомственной рабочей группы из представителей органов исполнительной власти региона и сотрудников обособленного подразделения АНО "Диалог Регионы".
Как пояснили в региональном правительстве, цифровизация регионального управления идет в Мурманской области с 2019 года в рамках масштабного проекта "Умный регион". Технологическим партнером в реализации проекта выступает Госкорпорация "Росатом" в лице АО "Русатом инфраструктурные решения".
Сразу после открытия центра на одной из его площадок началось заседание совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, посвященное цифровому развитию арктических регионов.
Участники заседания обсудят перспективы цифрового развития регионов Арктической зоны, роль цифровых технологий в повышении качества жизни в Арктике, а также реализацию Стратегии развития Арктической зоны до 2035 года. По итогам будет подготовлена резолюция с предложениями в адрес правительства и профильных министерств.
Создание центров ведется по всей стране по поручению президента РФ Владимира Путина.
План культурного пространства Контейнер Холл - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 08:00Хорошие новости
Культура в контейнере: в Мурманске появится площадка для креативных идей
 
Мурманская областьАндрей ЧибисДмитрий ЧернышенкоАрктикаСовет Федерации РФЕдиная РоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Андрей ТурчакВладимир ПутинМурманская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:20Ученые выяснили, как спойлеры влияют на кассовые сборы
00:06Вильфанд рассказал о погоде в России в конце недели
23:59Пензенца, жестоко избившего двухлетнюю дочь за беспорядок, будут судить
23:23Байден назвал нежелание Трампа признавать поражение позором
23:23Экс-резидент Comedy Club высказался о запрещенных темах для шуток
23:15В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом
23:14Процесс передачи власти демократам уже не остановить, заявил Байден
23:06В Норвегии изучат эффективность рыбьего жира в профилактике коронавируса
22:54Шойгу обсудил урегулирование в Карабахе с министром обороны Турции
22:50Муфтий Чечни высказался о запрете на межконфессиональные браки
22:46Названа стоимость новых MacBook Air в России
22:43В Дании признали ошибкой убийство всех норок из-за коронавируса
22:42Алтайские медики, привитые вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом
22:13Госдеп прокомментировал соглашение по Карабаху
22:05Муфтий Москвы объяснил, когда мусульманин может жениться на иноверке
21:55Помпео оценил заявления о том, что Трамп не хочет признавать поражение
21:49Помпео пообещал плавную передачу власти второй администрации Трампа
21:48Власти Москвы заявили о готовности колледжей к дистанционному обучению
21:45Apple представила новые Mac на собственном процессоре
21:39Самолет из Уфы сел в Шереметьево после сообщения о неполадках
Лента новостейМолния