https://ria.ru/20201110/murmansk-1583964053.html

В Мурманске открылся центр управления регионом

В Мурманске открылся центр управления регионом

Центр управления регионом (ЦУР), главной задачей которого является работа с сообщениями от населения, открылся во вторник в Мурманске, где проходит заседание... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T16:43

2020-11-10T16:43

2020-11-10T17:20

андрей чибис

мурманская область

дмитрий чернышенко

арктика

совет федерации рф

единая россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

андрей турчак

владимир путин

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МУРМАНСК, 10 ноя – РИА Новости. Центр управления регионом (ЦУР), главной задачей которого является работа с сообщениями от населения, открылся во вторник в Мурманске, где проходит заседание совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ, передает корреспондент РИА Новости.В церемонии торжественного открытия центра приняли участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак.Глава региона Андрей Чибис заявил на открытии, что центр создавался как региональный цифровой узел, объединяющий три составляющих: собственно управление, презентацию технологий и обучение им."В сам Центр управления стекается информация о состоянии коммунальной, транспортной, дорожной, туристической и инвестиционной сфер в области, анализируется, и на основе этого анализа принимаются решения, это интерактивный процесс", - отметил он, добавив, что важной частью ЦУР является открытый на его базе Яндекс Лицей.Как отметил вице-премьер России Чернышенко, запуск ЦУР Мурманской области – наглядный пример эффективного выполнения поручения президента."ЦУР – это комплексный инструмент отработки запросов граждан с понятной обратной связью и возможностью оперативно отрабатывать инциденты. Важный аспект – это возможность корректировки управленческих решений с использованием полученного массива данных от жителей", – сказал Чернышенко.Первый заместитель председателя Совета Федерации России Андрей Турчак отметил, что Центр управления регионом – это качественно новый уровень взаимодействия с гражданами, управления и планирования."Сегодня мы с коллегами увидели, как цифровые технологии помогают быстро и эффективно решать проблемы людей, выполнять повседневные задачи. В ближайшее время это станет нашим новым стандартом регионального управления по всей стране. Хочу поздравить губернатора Андрея Чибиса и всех жителей с успешным запуском этого проекта, который стал еще одним шагом в цифровизации Мурманской области" – подчеркнул Турчак.Центр управления регионом – это координационный центр, задачей которого является построение системной работы с сообщениями от населения. "Прежде всего это выявление проблем, мониторинг, аналитика, оперативное и качественное решение и предотвращение появления аналогичных проблем в будущем", - пояснили в пресс-службе правительства региона.ЦУР предполагает использование тепловой карты, визуализирующей данные о проблемах в регионе территориально по каждому муниципальному образованию и районам городов. Наработанные данные станут основанием для планирования социально-экономической деятельности в регионе. На сегодняшний день в ЦУР запускается порядка десяти цифровых сервисов, благодаря которым можно отслеживать жизнь города: проблемы в сфере ЖКХ, работу транспортной системы, благоустройство и уборку городов и многое другое.На выставке, размещенной в ЦУР можно увидеть цифровые решения в сфере управления городским хозяйством и коммуникации с жителями – это инвестиционный портал Мурманской области, портал о туристических и культурных достопримечательностях региона, интеллектуальная транспортная система, система мониторинга уборки территорий муниципальных образований, единая цифровая платформа управления регионом и другие.ЦУР состоит из межведомственной рабочей группы из представителей органов исполнительной власти региона и сотрудников обособленного подразделения АНО "Диалог Регионы".Как пояснили в региональном правительстве, цифровизация регионального управления идет в Мурманской области с 2019 года в рамках масштабного проекта "Умный регион". Технологическим партнером в реализации проекта выступает Госкорпорация "Росатом" в лице АО "Русатом инфраструктурные решения".Сразу после открытия центра на одной из его площадок началось заседание совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, посвященное цифровому развитию арктических регионов.Участники заседания обсудят перспективы цифрового развития регионов Арктической зоны, роль цифровых технологий в повышении качества жизни в Арктике, а также реализацию Стратегии развития Арктической зоны до 2035 года. По итогам будет подготовлена резолюция с предложениями в адрес правительства и профильных министерств.Создание центров ведется по всей стране по поручению президента РФ Владимира Путина.

https://realty.ria.ru/20201103/pamyatnik-1582882853.html

https://ria.ru/20200917/murmansk-1577379839.html

https://realty.ria.ru/20201026/port-1581567740.html

https://ria.ru/20201021/murmansk-1580199467.html

арктика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей чибис, дмитрий чернышенко, арктика, совет федерации рф, единая россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", андрей турчак, владимир путин, мурманская область, общество