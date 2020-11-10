https://ria.ru/20201110/moskva-1583919873.html

Бирюков: Москва готовится к тому, что эта зима будет холоднее предыдущей

Бирюков: Москва готовится к тому, что эта зима будет холоднее предыдущей

Москва готовится к тому, что эта зима будет холоднее предыдущей, уровень осадков будет в рамках нормы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T13:41

2020-11-10T13:41

2020-11-10T13:41

петр бирюков

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Москва готовится к тому, что эта зима будет холоднее предыдущей, уровень осадков будет в рамках нормы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в эфире радио" Комсомольская правда"."Мы готовимся к тому, что зима будет, конечно же, холоднее по температурным показателям, чем предыдущий год, но теплее среднестатистической", - сказал Бирюков.Он отметил, что осадки будут средними, согласно норме."Наши расчёты показывают, что уровень осадков примерно будет соответствовать нормам, которые сложились по среднестатистическим показателям за предыдущие периоды метеонаблюдений", - сказал Бирюков.

https://realty.ria.ru/20201110/oek-1583899992.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков