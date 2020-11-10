Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201110/moskva-1583908700.html
Эксперты рассказали, сколько туристов в 2020 году посетили Москву
Эксперты рассказали, сколько туристов в 2020 году посетили Москву
Число туристов из регионов России, которые с середины июня по август 2020 года посетили столицу, увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T13:42
2020-11-10T13:42
коронавирус в россии
туристы
туризм
татьяна минеева (бизнес-омбудсмен)
туризм
новости - туризм
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152704/34/1527043423_0:151:3106:1898_1400x0_80_0_0_6b30c286e5c5649e005a7a0dad51fdcc.jpg
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Число туристов из регионов России, которые с середины июня по август 2020 года посетили столицу, увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москва Татьяна Минеева."Драйвером роста для Москвы в 2020 году стал внутренний туризма. Его популярность этим летом выросла почти в три раза по сравнению с прошлыми годами. С середины июня по август в столице уже побывало более 1,5 миллиона гостей из регионов России", — прокомментировала ситуацию омбудсмен.При этом она отметила, что доля путешественников из центральных районов страны, которые расположены ближе к столице, за год возросла на 20 процентов. Правозащитник проинформировала, что туристическая сфера в Москве по итогам первого полугодия потеряла 270 миллиардов рублей, недополученный объем поступлений в бюджетную систему столицы составляет около 37 миллиардов рублей."За первое полугодие 2020 года столица потеряла более шести миллионов туристских прибытий, или порядка 55 процентов совокупного турпотока. Летом Москва недополучила более 75 процентов туристов, при этом траты гостей сократились примерно на 10-15 процентов", — уточнила она.
https://ria.ru/20201106/krym-1582792024.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152704/34/1527043423_188:0:2919:2048_1400x0_80_0_0_4ee890971a309be88cec29d33e15507c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, туристы, татьяна минеева (бизнес-омбудсмен), туризм, новости - туризм, москва

Эксперты рассказали, сколько туристов в 2020 году посетили Москву

13:42 10.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТуристы на станции "Комсомольская" кольцевой линии Московского метрополитена
Туристы на станции Комсомольская кольцевой линии Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Число туристов из регионов России, которые с середины июня по август 2020 года посетили столицу, увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москва Татьяна Минеева.
"Драйвером роста для Москвы в 2020 году стал внутренний туризма. Его популярность этим летом выросла почти в три раза по сравнению с прошлыми годами. С середины июня по август в столице уже побывало более 1,5 миллиона гостей из регионов России", — прокомментировала ситуацию омбудсмен.
При этом она отметила, что доля путешественников из центральных районов страны, которые расположены ближе к столице, за год возросла на 20 процентов.
Правозащитник проинформировала, что туристическая сфера в Москве по итогам первого полугодия потеряла 270 миллиардов рублей, недополученный объем поступлений в бюджетную систему столицы составляет около 37 миллиардов рублей.
"За первое полугодие 2020 года столица потеряла более шести миллионов туристских прибытий, или порядка 55 процентов совокупного турпотока. Летом Москва недополучила более 75 процентов туристов, при этом траты гостей сократились примерно на 10-15 процентов", — уточнила она.
Автомобиль на Старом Севастопольском шоссе в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 08:00Туризм
Осень в Крыму: сезон здоровья, экскурсий и вина
 
ТуризмКоронавирус в РоссиитуристыТатьяна Минеева (бизнес-омбудсмен)ТуризмНовости - ТуризмМосква
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:20Ученые выяснили, как спойлеры влияют на кассовые сборы
00:06Вильфанд рассказал о погоде в России в конце недели
23:59Пензенца, жестоко избившего двухлетнюю дочь за беспорядок, будут судить
23:23Байден назвал нежелание Трампа признавать поражение позором
23:23Экс-резидент Comedy Club высказался о запрещенных темах для шуток
23:15В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом
23:14Процесс передачи власти демократам уже не остановить, заявил Байден
23:06В Норвегии изучат эффективность рыбьего жира в профилактике коронавируса
22:54Шойгу обсудил урегулирование в Карабахе с министром обороны Турции
22:50Муфтий Чечни высказался о запрете на межконфессиональные браки
22:46Названа стоимость новых MacBook Air в России
22:43В Дании признали ошибкой убийство всех норок из-за коронавируса
22:42Алтайские медики, привитые вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом
22:13Госдеп прокомментировал соглашение по Карабаху
22:05Муфтий Москвы объяснил, когда мусульманин может жениться на иноверке
21:55Помпео оценил заявления о том, что Трамп не хочет признавать поражение
21:49Помпео пообещал плавную передачу власти второй администрации Трампа
21:48Власти Москвы заявили о готовности колледжей к дистанционному обучению
21:45Apple представила новые Mac на собственном процессоре
21:39Самолет из Уфы сел в Шереметьево после сообщения о неполадках
Лента новостейМолния