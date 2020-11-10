https://ria.ru/20201110/moskva-1583908700.html

Эксперты рассказали, сколько туристов в 2020 году посетили Москву

Эксперты рассказали, сколько туристов в 2020 году посетили Москву

Число туристов из регионов России, которые с середины июня по август 2020 года посетили столицу, увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T13:42

2020-11-10T13:42

2020-11-10T13:42

коронавирус в россии

туристы

туризм

татьяна минеева (бизнес-омбудсмен)

туризм

новости - туризм

москва

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Число туристов из регионов России, которые с середины июня по август 2020 года посетили столицу, увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, заявила уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москва Татьяна Минеева."Драйвером роста для Москвы в 2020 году стал внутренний туризма. Его популярность этим летом выросла почти в три раза по сравнению с прошлыми годами. С середины июня по август в столице уже побывало более 1,5 миллиона гостей из регионов России", — прокомментировала ситуацию омбудсмен.При этом она отметила, что доля путешественников из центральных районов страны, которые расположены ближе к столице, за год возросла на 20 процентов. Правозащитник проинформировала, что туристическая сфера в Москве по итогам первого полугодия потеряла 270 миллиардов рублей, недополученный объем поступлений в бюджетную систему столицы составляет около 37 миллиардов рублей."За первое полугодие 2020 года столица потеряла более шести миллионов туристских прибытий, или порядка 55 процентов совокупного турпотока. Летом Москва недополучила более 75 процентов туристов, при этом траты гостей сократились примерно на 10-15 процентов", — уточнила она.

https://ria.ru/20201106/krym-1582792024.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, туристы, татьяна минеева (бизнес-омбудсмен), туризм, новости - туризм, москва