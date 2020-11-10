Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201110/moshenniki-1583856636.html
Мошенники придумали новый способ обмана россиян в интернете
Мошенники придумали новый способ обмана россиян в интернете
Мошенники создали и активно продвигают в соцсетях новый фейковый ресурс, который под видом одного из российских СМИ предлагает россиянам заработать сотни тысяч... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T05:10
2020-11-10T07:42
россия
газпром
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572789208_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_21ab87beb44a5a4609470515d38955fa.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Мошенники создали и активно продвигают в соцсетях новый фейковый ресурс, который под видом одного из российских СМИ предлагает россиянам заработать сотни тысяч рублей на несуществующей платформе "Газпрома".Сайт полностью копирует стилистику, логотип и цвета популярного отечественного медиа-холдинга. В статье, размещенной на ресурсе, рассказывается о некой платформе "Газпрома", которая якобы позволит любому заработать на торговле национальными ресурсами — нефтью и газом, не имея никаких знаний в этой области.Эти материалы содержат множество грубых ошибок: в частности, мошенники ссылаются на решение Госдумы от декабря текущего года, а глава "Газпрома" Алексей Миллер назван там "председателем правления совета директоров".Активные ссылки в фейковой статье ведут на другой ресурс с формой для регистрации участников. На сайте навязчиво эксплуатируется образ компании, надежность которой гарантируется государством, но к самому холдингу ресурс не имеет отношения. При этом на сайте выложена "липовая" лицензия профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам несуществующей ПАО "Государственная платформа Газпром".Как рассказала РИА Новости контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Сидорина, сайт, вероятно, представляет собой скам-ресурс.Основной задачей платформы названо "обогащение россиян с помощью национальных ресурсов". Участникам обещают полную анонимность и отсутствие рисков. "Единственным минусом платформы является количество доступных мест для участия", - говорится в описании мошеннической схемы.Специалисты не впервые фиксируют подобные подозрительные сайты-клоны реальных СМИ. "Мошенники используют их имидж для создания клонов сайта медиахолдинга в расчете на то, что пользователи не заметят подделки", – объяснил РИА Новости технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков. Он призвал пользователей с опасением относиться к подобным ресурсам и тщательно проверять информацию.В "Газпроме" сообщили, что знают о попытках мошенников нажиться на имени компании. "В последнее время в сети интернет все чаще появляются фиктивные сайты, создаваемые с целью ведения мошеннической деятельности, которые позиционируют себя в качестве информационных ресурсов компаний группы", - говорится в сообщении на сайте холдинга.В "Газпроме" предупредили, что не несут ответственность за "возможные убытки, связанные с использованием любых сведений, опубликованных на сайтах, не являющихся информационными ресурсами ПАО "Газпром", его дочерних обществ и организаций".
https://ria.ru/20201107/moshenniki-1583508570.html
https://ria.ru/20201107/moshenniki-1583473553.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572789208_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_59844b27c9076f75f4358f650149e927.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, газпром, происшествия

Мошенники придумали новый способ обмана россиян в интернете

05:10 10.11.2020 (обновлено: 07:42 10.11.2020)
 
© Виталий ТимкивКомплекс подготовки и транспортировки газа
Комплекс подготовки и транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Мошенники создали и активно продвигают в соцсетях новый фейковый ресурс, который под видом одного из российских СМИ предлагает россиянам заработать сотни тысяч рублей на несуществующей платформе "Газпрома".
Сайт полностью копирует стилистику, логотип и цвета популярного отечественного медиа-холдинга. В статье, размещенной на ресурсе, рассказывается о некой платформе "Газпрома", которая якобы позволит любому заработать на торговле национальными ресурсами — нефтью и газом, не имея никаких знаний в этой области.
Эти материалы содержат множество грубых ошибок: в частности, мошенники ссылаются на решение Госдумы от декабря текущего года, а глава "Газпрома" Алексей Миллер назван там "председателем правления совета директоров".
Активные ссылки в фейковой статье ведут на другой ресурс с формой для регистрации участников. На сайте навязчиво эксплуатируется образ компании, надежность которой гарантируется государством, но к самому холдингу ресурс не имеет отношения. При этом на сайте выложена "липовая" лицензия профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам несуществующей ПАО "Государственная платформа Газпром".
Как не попасться на удочку мошенников в сфере добровольчества - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
7 ноября, 13:04
Эксперт объяснил, как мошенники завлекают россиян в схемы с видеороликами
Как рассказала РИА Новости контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Сидорина, сайт, вероятно, представляет собой скам-ресурс.

"Это схема, в рамках которой пользователям обещают крупное денежное вознаграждение за прохождение опроса или участие в акции. Чтобы получить деньги, человеку необходимо оплатить "комиссию", обычно порядка 300 рублей, а также ввести личную информацию. Но никаких выплат пользователь не увидит, а "комиссия" достается злоумышленникам", - пояснила Сидорина.

Основной задачей платформы названо "обогащение россиян с помощью национальных ресурсов". Участникам обещают полную анонимность и отсутствие рисков. "Единственным минусом платформы является количество доступных мест для участия", - говорится в описании мошеннической схемы.
Специалисты не впервые фиксируют подобные подозрительные сайты-клоны реальных СМИ. "Мошенники используют их имидж для создания клонов сайта медиахолдинга в расчете на то, что пользователи не заметят подделки", – объяснил РИА Новости технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков. Он призвал пользователей с опасением относиться к подобным ресурсам и тщательно проверять информацию.
В "Газпроме" сообщили, что знают о попытках мошенников нажиться на имени компании. "В последнее время в сети интернет все чаще появляются фиктивные сайты, создаваемые с целью ведения мошеннической деятельности, которые позиционируют себя в качестве информационных ресурсов компаний группы", - говорится в сообщении на сайте холдинга.
В "Газпроме" предупредили, что не несут ответственность за "возможные убытки, связанные с использованием любых сведений, опубликованных на сайтах, не являющихся информационными ресурсами ПАО "Газпром", его дочерних обществ и организаций".
Разговор по телефону - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
7 ноября, 04:10
Эксперт объяснил, почему мошенники звонят и бросают трубку
 
РоссияГазпромПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Ситуация в ЕреванеБеспорядки в Ереване. Онлайн-репортаж02:23
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29Пашинян рассказал об украденных из резиденции премьера Армении вещах
08:22"Роскосмос" открыл на сайте раздел с песнями Рогозина
08:17В Армении заявили, что война в Карабахе "не закончилась полноценно"
08:14Военное руководство Армении призвало избегать потрясений в стране
08:12Микробиолог отметил неэффективность антибиотиков при лечении COVID-19
08:11ФСБ рассекретила документы о помогавших гитлеровцам на юго-западе СССР
08:02Минобороны Армении заявило, что надо остановить кровопролитие в Карабахе
07:57В Крыму заявили о прорыве международной блокады
07:54Найдены останки самых древних близнецов
07:43Президент Армении узнал о соглашении по Карабаху из СМИ
07:18В Хабаровске задержали постояльца гостиницы, расстрелявшего телевизор
07:12Российские миротворцы вылетели в Карабах
06:59Пашинян заявил, что находится в Армении
06:47Начальник генштаба ВС Армении встретился с лидерами оппозиционных партий
06:19О чем договорились по Карабаху Россия, Армения и Азербайджан
06:17Задержан подозреваемый в убийстве двух женщин в Подмосковье
06:04Эпидемиолог оценил вероятность заражения коронавирусом через еду
05:56Оппозиция хочет добиться выхода Армении из договоренностей по Карабаху
05:51На месте пожара в неэксплуатируемом здании в Казани нашли пять тел
05:49Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 40 регионах
Лента новостейМолния