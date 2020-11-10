https://ria.ru/20201110/moshenniki-1583856636.html

Мошенники придумали новый способ обмана россиян в интернете

Мошенники придумали новый способ обмана россиян в интернете

Мошенники создали и активно продвигают в соцсетях новый фейковый ресурс, который под видом одного из российских СМИ предлагает россиянам заработать сотни тысяч... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T05:10

2020-11-10T05:10

2020-11-10T07:42

россия

газпром

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572789208_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_21ab87beb44a5a4609470515d38955fa.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Мошенники создали и активно продвигают в соцсетях новый фейковый ресурс, который под видом одного из российских СМИ предлагает россиянам заработать сотни тысяч рублей на несуществующей платформе "Газпрома".Сайт полностью копирует стилистику, логотип и цвета популярного отечественного медиа-холдинга. В статье, размещенной на ресурсе, рассказывается о некой платформе "Газпрома", которая якобы позволит любому заработать на торговле национальными ресурсами — нефтью и газом, не имея никаких знаний в этой области.Эти материалы содержат множество грубых ошибок: в частности, мошенники ссылаются на решение Госдумы от декабря текущего года, а глава "Газпрома" Алексей Миллер назван там "председателем правления совета директоров".Активные ссылки в фейковой статье ведут на другой ресурс с формой для регистрации участников. На сайте навязчиво эксплуатируется образ компании, надежность которой гарантируется государством, но к самому холдингу ресурс не имеет отношения. При этом на сайте выложена "липовая" лицензия профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам несуществующей ПАО "Государственная платформа Газпром".Как рассказала РИА Новости контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Сидорина, сайт, вероятно, представляет собой скам-ресурс.Основной задачей платформы названо "обогащение россиян с помощью национальных ресурсов". Участникам обещают полную анонимность и отсутствие рисков. "Единственным минусом платформы является количество доступных мест для участия", - говорится в описании мошеннической схемы.Специалисты не впервые фиксируют подобные подозрительные сайты-клоны реальных СМИ. "Мошенники используют их имидж для создания клонов сайта медиахолдинга в расчете на то, что пользователи не заметят подделки", – объяснил РИА Новости технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков. Он призвал пользователей с опасением относиться к подобным ресурсам и тщательно проверять информацию.В "Газпроме" сообщили, что знают о попытках мошенников нажиться на имени компании. "В последнее время в сети интернет все чаще появляются фиктивные сайты, создаваемые с целью ведения мошеннической деятельности, которые позиционируют себя в качестве информационных ресурсов компаний группы", - говорится в сообщении на сайте холдинга.В "Газпроме" предупредили, что не несут ответственность за "возможные убытки, связанные с использованием любых сведений, опубликованных на сайтах, не являющихся информационными ресурсами ПАО "Газпром", его дочерних обществ и организаций".

https://ria.ru/20201107/moshenniki-1583508570.html

https://ria.ru/20201107/moshenniki-1583473553.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, газпром, происшествия