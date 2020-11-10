https://ria.ru/20201110/molodozheny-1583846449.html

Молодожены погибли на отдыхе через четыре дня после свадьбы

Молодожены погибли на отдыхе через четыре дня после свадьбы

Молодожены из США погибли во время отдыха на курорте через четыре дня после свадьбы, об этом сообщает газета Newsday. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T01:16

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2020-11-10T01:16

карибское море

сша

в мире

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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Молодожены из США погибли во время отдыха на курорте через четыре дня после свадьбы, об этом сообщает газета Newsday.Трагедия произошла 29 октября на курорте на островах Теркс и Кайкос в Карибском море. Молодожены, 35-летний адвокат Мохаммед Малик и 29-летняя врач Нур Шах, купались в океане, их унесло сильным течением во время отлива.По словам отца погибшего, очевидцам удалось вытащить молодых людей из воды, однако попытки спасти их жизни ни к чему не привели. Малик и Шах отпраздновали свадьбу 24 октября, они состояли в отношениях около двух лет.

https://ria.ru/20201009/molodozheny-1578943873.html

карибское море

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карибское море, сша, в мире