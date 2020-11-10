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Молодожены погибли на отдыхе через четыре дня после свадьбы
Молодожены погибли на отдыхе через четыре дня после свадьбы
Молодожены из США погибли во время отдыха на курорте через четыре дня после свадьбы, об этом сообщает газета Newsday. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T01:16
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карибское море
сша
в мире
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Молодожены из США погибли во время отдыха на курорте через четыре дня после свадьбы, об этом сообщает газета Newsday.Трагедия произошла 29 октября на курорте на островах Теркс и Кайкос в Карибском море. Молодожены, 35-летний адвокат Мохаммед Малик и 29-летняя врач Нур Шах, купались в океане, их унесло сильным течением во время отлива.По словам отца погибшего, очевидцам удалось вытащить молодых людей из воды, однако попытки спасти их жизни ни к чему не привели. Малик и Шах отпраздновали свадьбу 24 октября, они состояли в отношениях около двух лет.
https://ria.ru/20201009/molodozheny-1578943873.html
карибское море
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карибское море, сша, в мире

Молодожены погибли на отдыхе через четыре дня после свадьбы

01:16 10.11.2020
 
© Depositphotos / d.travnikovБелый пляж в Теркс и Кайкос на Карибском море
Белый пляж в Теркс и Кайкос на Карибском море - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Depositphotos / d.travnikov
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МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Молодожены из США погибли во время отдыха на курорте через четыре дня после свадьбы, об этом сообщает газета Newsday.
Трагедия произошла 29 октября на курорте на островах Теркс и Кайкос в Карибском море.
Молодожены, 35-летний адвокат Мохаммед Малик и 29-летняя врач Нур Шах, купались в океане, их унесло сильным течением во время отлива.
По словам отца погибшего, очевидцам удалось вытащить молодых людей из воды, однако попытки спасти их жизни ни к чему не привели.
Малик и Шах отпраздновали свадьбу 24 октября, они состояли в отношениях около двух лет.
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