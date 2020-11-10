https://ria.ru/20201110/mladenets-1583896234.html
В Чебоксарах нашли тело задушенного проводами от наушников младенца
В Чебоксарах нашли тело задушенного проводами от наушников младенца
Уголовное дело по факту убийства младенца, тело которого нашли в центре Чебоксар, возбуждено в Чувашии, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T12:07
2020-11-10T12:07
2020-11-10T12:07
следственный комитет россии (ск рф)
чебоксары
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноя — РИА Новости. Уголовное дело по факту убийства младенца, тело которого нашли в центре Чебоксар, возбуждено в Чувашии, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Тело новорожденного ребенка в полиэтиленовом пакете было обнаружено в центре Чебоксар в понедельник. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)."По версии следствия, женщина, личность которой устанавливается, родила жизнеспособную девочку, после чего, решив избавиться от ребенка, задушила её проводом от наушников и поместила в полиэтиленовый пакет, которой оставила в лесопосадке недалеко от одного из жилых домов, расположенных по улице Ярославская города Чебоксары", - говорится в сообщении регионального СУСК.Органы следствия просят граждан оказать содействие в установлении личности подозреваемой.
https://ria.ru/20201004/mladenets-1578181316.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), чебоксары, происшествия