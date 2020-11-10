https://ria.ru/20201110/mishustin-1583865706.html
В Астраханской области создадут портовую ОЭЗ и Каспийский кластер
В Астраханской области создадут портовую ОЭЗ и Каспийский кластер
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании портовой особой экономической зоны (ОЭЗ) и Каспийского кластера в Астраханской области,... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T08:59
2020-11-10T08:59
2020-11-10T09:49
западная европа
лиманский район
михаил мишустин
астраханская область
экономика
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости/Прайм. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании портовой особой экономической зоны (ОЭЗ) и Каспийского кластера в Астраханской области, сообщила пресс-служба правительства.ОЭЗ будет создана в Лиманском районе Астраханской области. Согласно документу, ее объединят с уже существующей ОЭЗ промышленно-производственного типа "Лотос". В результате будет сформирован Каспийский кластер. Он станет грузовой базой для международного транспортного коридора "Север-Юг", связывающего страны Северной и Западной Европы с Индией и Ираном."На выделенной территории создадут необходимую для бизнеса инфраструктуру, проведут инженерные коммуникации. В 2021 и 2022 годах на эти цели будет направлено более 2,5 миллиарда рублей. Организациям, представленным в кластере, будут доступны налоговые и таможенные льготы, в том числе процедура свободной таможенной зоны. Резиденты также смогут рассчитывать на консультационную поддержку со стороны управляющей компании при реализации инвестпроектов", - говорится в сообщении.По мнению кабмина, принятое решение повысит конкурентоспособность российских портов на Каспии и позволит привлечь грузовые потоки из соседних стран.Как отмечает Минэкономразвития России, в рамках проекта заявлены пять якорных резидентов с общим объемом заявленных инвестиций 19 миллиардов рублей, готовых реализовать инвестпроекты по строительству и эксплуатации инфраструктуры морского порта, а также в сферах логистики и производства. Компании-резиденты создадут около 1000 рабочих мест.Портовая ОЭЗ создается по поручению президента России Владимира Путина в районе морского порта Оля.
https://ria.ru/20201019/maksimikha-1580550884.html
https://ria.ru/20201016/reyting-1580078436.html
западная европа
лиманский район
астраханская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
западная европа, лиманский район, михаил мишустин, астраханская область, экономика
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости/Прайм.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
подписал постановление о создании портовой особой экономической зоны (ОЭЗ) и Каспийского кластера в Астраханской области
, сообщила пресс-служба правительства.
ОЭЗ будет создана в Лиманском районе
Астраханской области. Согласно документу, ее объединят с уже существующей ОЭЗ промышленно-производственного типа "Лотос". В результате будет сформирован Каспийский кластер. Он станет грузовой базой для международного транспортного коридора "Север-Юг", связывающего страны Северной и Западной Европы
с Индией
и Ираном
.
"На выделенной территории создадут необходимую для бизнеса инфраструктуру, проведут инженерные коммуникации. В 2021 и 2022 годах на эти цели будет направлено более 2,5 миллиарда рублей. Организациям, представленным в кластере, будут доступны налоговые и таможенные льготы, в том числе процедура свободной таможенной зоны. Резиденты также смогут рассчитывать на консультационную поддержку со стороны управляющей компании при реализации инвестпроектов", - говорится в сообщении.
По мнению кабмина, принятое решение повысит конкурентоспособность российских портов на Каспии и позволит привлечь грузовые потоки из соседних стран.
Как отмечает Минэкономразвития России, в рамках проекта заявлены пять якорных резидентов с общим объемом заявленных инвестиций 19 миллиардов рублей, готовых реализовать инвестпроекты по строительству и эксплуатации инфраструктуры морского порта, а также в сферах логистики и производства. Компании-резиденты создадут около 1000 рабочих мест.
Портовая ОЭЗ создается по поручению президента России Владимира Путина в районе морского порта Оля.