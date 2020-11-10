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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201110/migranty-1583909152.html
Муфтий: мусульмане должны усилить работу с мигрантами в Москве
Муфтий: мусульмане должны усилить работу с мигрантами в Москве
Религиозные и общественные организации в Москве не имеют достаточного влияния на местных мигрантов, нужно "усилить работу в данном ключе", заявил глава... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T12:59
2020-11-10T12:59
религия и мировоззрение
альбир крганов
новости - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Религиозные и общественные организации в Москве не имеют достаточного влияния на местных мигрантов, нужно "усилить работу в данном ключе", заявил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий столицы Альбир Крганов."Мы сейчас вспоминали про несогласованное мероприятие мигрантов у французского посольства (в Москве - ред.). Что это нам показывает? Во-первых, это несогласованность и это слабое влияние вообще на мигрантов со стороны мигрантских организаций, со стороны религиозных организаций... Они же (мигранты - ред.) ни с кем не советуются, а сами по себе занимаются подобного рода действиями. А если бы там какое-то ЧП произошло?" - сказал муфтий на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".По его мнению, религиозным деятелям "нужно усилить работу в данном ключе".Крганов констатировал также, что "экстремизм молодеет", и, "очевидно, что не хватает нашего внимания молодежи". Мусульманские организации должны проводить еще более активную просветительскую работу с представителями подрастающего поколения, добавил он.У здания посольства Франции в Москве 29 октября собрались протестующие против карикатур Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. В руках у одного из них был плакат, на котором выражалась критика в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.
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альбир крганов, новости - религия и мировоззрение

Муфтий: мусульмане должны усилить работу с мигрантами в Москве

12:59 10.11.2020
 
© пресс-служба ДСМРглава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов
глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© пресс-служба ДСМР
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Религиозные и общественные организации в Москве не имеют достаточного влияния на местных мигрантов, нужно "усилить работу в данном ключе", заявил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий столицы Альбир Крганов.
"Мы сейчас вспоминали про несогласованное мероприятие мигрантов у французского посольства (в Москве - ред.). Что это нам показывает? Во-первых, это несогласованность и это слабое влияние вообще на мигрантов со стороны мигрантских организаций, со стороны религиозных организаций... Они же (мигранты - ред.) ни с кем не советуются, а сами по себе занимаются подобного рода действиями. А если бы там какое-то ЧП произошло?" - сказал муфтий на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его мнению, религиозным деятелям "нужно усилить работу в данном ключе".
глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 18:44Религия и мировоззрение
Муфтий Крганов выступил против словосочетания "исламский экстремизм"
Крганов констатировал также, что "экстремизм молодеет", и, "очевидно, что не хватает нашего внимания молодежи". Мусульманские организации должны проводить еще более активную просветительскую работу с представителями подрастающего поколения, добавил он.
У здания посольства Франции в Москве 29 октября собрались протестующие против карикатур Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. В руках у одного из них был плакат, на котором выражалась критика в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.
 
Религия и мировоззрениеАльбир КргановНовости - Религия и мировоззрение
 
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