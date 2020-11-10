https://ria.ru/20201110/migranty-1583909152.html
Муфтий: мусульмане должны усилить работу с мигрантами в Москве
Муфтий: мусульмане должны усилить работу с мигрантами в Москве
Религиозные и общественные организации в Москве не имеют достаточного влияния на местных мигрантов, нужно "усилить работу в данном ключе", заявил глава... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T12:59
2020-11-10T12:59
2020-11-10T12:59
религия и мировоззрение
альбир крганов
новости - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Религиозные и общественные организации в Москве не имеют достаточного влияния на местных мигрантов, нужно "усилить работу в данном ключе", заявил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий столицы Альбир Крганов."Мы сейчас вспоминали про несогласованное мероприятие мигрантов у французского посольства (в Москве - ред.). Что это нам показывает? Во-первых, это несогласованность и это слабое влияние вообще на мигрантов со стороны мигрантских организаций, со стороны религиозных организаций... Они же (мигранты - ред.) ни с кем не советуются, а сами по себе занимаются подобного рода действиями. А если бы там какое-то ЧП произошло?" - сказал муфтий на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".По его мнению, религиозным деятелям "нужно усилить работу в данном ключе".Крганов констатировал также, что "экстремизм молодеет", и, "очевидно, что не хватает нашего внимания молодежи". Мусульманские организации должны проводить еще более активную просветительскую работу с представителями подрастающего поколения, добавил он.У здания посольства Франции в Москве 29 октября собрались протестующие против карикатур Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. В руках у одного из них был плакат, на котором выражалась критика в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.
https://ria.ru/20201109/krganov-1583807422.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
альбир крганов, новости - религия и мировоззрение
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Религиозные и общественные организации в Москве не имеют достаточного влияния на местных мигрантов, нужно "усилить работу в данном ключе", заявил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий столицы Альбир Крганов.
"Мы сейчас вспоминали про несогласованное мероприятие мигрантов у французского посольства (в Москве - ред.). Что это нам показывает? Во-первых, это несогласованность и это слабое влияние вообще на мигрантов со стороны мигрантских организаций, со стороны религиозных организаций... Они же (мигранты - ред.) ни с кем не советуются, а сами по себе занимаются подобного рода действиями. А если бы там какое-то ЧП произошло?" - сказал муфтий на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его мнению, религиозным деятелям "нужно усилить работу в данном ключе".
Крганов констатировал также, что "экстремизм молодеет", и, "очевидно, что не хватает нашего внимания молодежи". Мусульманские организации должны проводить еще более активную просветительскую работу с представителями подрастающего поколения, добавил он.
У здания посольства Франции в Москве 29 октября собрались протестующие против карикатур Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. В руках у одного из них был плакат, на котором выражалась критика в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.