https://ria.ru/20201110/migranty-1583909152.html

Муфтий: мусульмане должны усилить работу с мигрантами в Москве

Муфтий: мусульмане должны усилить работу с мигрантами в Москве

Религиозные и общественные организации в Москве не имеют достаточного влияния на местных мигрантов, нужно "усилить работу в данном ключе", заявил глава... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T12:59

2020-11-10T12:59

2020-11-10T12:59

религия и мировоззрение

альбир крганов

новости - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Религиозные и общественные организации в Москве не имеют достаточного влияния на местных мигрантов, нужно "усилить работу в данном ключе", заявил глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий столицы Альбир Крганов."Мы сейчас вспоминали про несогласованное мероприятие мигрантов у французского посольства (в Москве - ред.). Что это нам показывает? Во-первых, это несогласованность и это слабое влияние вообще на мигрантов со стороны мигрантских организаций, со стороны религиозных организаций... Они же (мигранты - ред.) ни с кем не советуются, а сами по себе занимаются подобного рода действиями. А если бы там какое-то ЧП произошло?" - сказал муфтий на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".По его мнению, религиозным деятелям "нужно усилить работу в данном ключе".Крганов констатировал также, что "экстремизм молодеет", и, "очевидно, что не хватает нашего внимания молодежи". Мусульманские организации должны проводить еще более активную просветительскую работу с представителями подрастающего поколения, добавил он.У здания посольства Франции в Москве 29 октября собрались протестующие против карикатур Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. В руках у одного из них был плакат, на котором выражалась критика в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.

https://ria.ru/20201109/krganov-1583807422.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альбир крганов, новости - религия и мировоззрение