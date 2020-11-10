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В МИД выразили соболезнования в связи со смертью генсека исполкома ООП
В МИД выразили соболезнования в связи со смертью генсека исполкома ООП
Кончина генерального секретаря исполкома Организации Освобождения Палестины Саиба Орейката - большая потеря для ближневосточного мирного процесса, ушла эпоха,... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T19:30
2020-11-10T19:30
саиб орейкат
михаил богданов
опек
ясир арафат
махмуд аббас
осло
фатх
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восточный иерусалим
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Кончина генерального секретаря исполкома Организации Освобождения Палестины Саиба Орейката - большая потеря для ближневосточного мирного процесса, ушла эпоха, заявил РИА Новости спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.Ранее палестинское движение ФАТХ заявило, что Орейкат скончался в иерусалимской больнице от последствий коронавируса. Власти Палестины объявили трехдневный траур."Это очень печальная весть, он был давним другом, хорошим товарищем. Я его знал 30 лет, познакомился с ним ещё в начале 1991 года", - заявил Богданов. Он рассказал, что знакомство произошло во время его пребывания с делегацией на палестинских территориях."Конечно, ушла целая эпоха, потому что он был основной участник всех переговоров, начиная с Мадридской конференции, затем он участвовал во всех мероприятиях и многосторонних, и двусторонних с президентом тогда Ясиром Арафатом, потом с президентом Махмудом Аббасом... Это большая потеря для наших палестинских друзей и для нас для всех, кто участвует в течение многих лет в усилиях по продвижению мирного процесса, нацеленного на двугосударственное решение палестинской проблемы. Орейкат был принципиальным и последовательным сторонником именно такого подхода, считая его и справедливым, и основанным на принципах международного права, и соответствующих решениях ООН", - заявил замглавы МИД РФ.Саиб Орейкат (Саиб Мухаммад Салих Орейкат) - палестинский политик и общественный деятель, ответственный за переговоры Палестины с Израилем. С 2015 года - генеральный секретарь исполкома Организации Освобождения Палестины. Был одним из наиболее влиятельных членов палестинского руководства на Западном берегу. Родился в 1955 году в деревне Абу Дис в Восточном Иерусалиме. Большую часть жизни прожил в Иерихоне. Учился в США и Великобритании. Защитил докторскую диссертацию по политологии о роли ОПЕК в арабо-израильском конфликте. С начала 80-х работал на руководящих должностях в ведущей палестинской газете Аль-Кудс. В эти же годы становится заметной фигурой в руководстве партии ФАТХ и в 1991 году принимает участие в мадридской конференции по проблемам урегулирования палестино-израильского конфликта. Считался одним из активных участников мирного процесса в Осло. С 2000 года по поручению Ясира Арафата неоднократно возглавлял палестинскую делегацию на переговорах с Израилем.
https://ria.ru/20200813/1575763319.html
https://ria.ru/20200925/palestina-1577782689.html
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саиб орейкат, михаил богданов, опек, ясир арафат, махмуд аббас, осло, фатх, оон, восточный иерусалим, сша, в мире

В МИД выразили соболезнования в связи со смертью генсека исполкома ООП

19:30 10.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей КузнецовЧлен Исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Орейкат
Член Исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Орейкат - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Кончина генерального секретаря исполкома Организации Освобождения Палестины Саиба Орейката - большая потеря для ближневосточного мирного процесса, ушла эпоха, заявил РИА Новости спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.
Ранее палестинское движение ФАТХ заявило, что Орейкат скончался в иерусалимской больнице от последствий коронавируса. Власти Палестины объявили трехдневный траур.
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"Это очень печальная весть, он был давним другом, хорошим товарищем. Я его знал 30 лет, познакомился с ним ещё в начале 1991 года", - заявил Богданов. Он рассказал, что знакомство произошло во время его пребывания с делегацией на палестинских территориях.
"Конечно, ушла целая эпоха, потому что он был основной участник всех переговоров, начиная с Мадридской конференции, затем он участвовал во всех мероприятиях и многосторонних, и двусторонних с президентом тогда Ясиром Арафатом, потом с президентом Махмудом Аббасом... Это большая потеря для наших палестинских друзей и для нас для всех, кто участвует в течение многих лет в усилиях по продвижению мирного процесса, нацеленного на двугосударственное решение палестинской проблемы. Орейкат был принципиальным и последовательным сторонником именно такого подхода, считая его и справедливым, и основанным на принципах международного права, и соответствующих решениях ООН", - заявил замглавы МИД РФ.
Саиб Орейкат (Саиб Мухаммад Салих Орейкат) - палестинский политик и общественный деятель, ответственный за переговоры Палестины с Израилем. С 2015 года - генеральный секретарь исполкома Организации Освобождения Палестины. Был одним из наиболее влиятельных членов палестинского руководства на Западном берегу. Родился в 1955 году в деревне Абу Дис в Восточном Иерусалиме. Большую часть жизни прожил в Иерихоне. Учился в США и Великобритании. Защитил докторскую диссертацию по политологии о роли ОПЕК в арабо-израильском конфликте. С начала 80-х работал на руководящих должностях в ведущей палестинской газете Аль-Кудс. В эти же годы становится заметной фигурой в руководстве партии ФАТХ и в 1991 году принимает участие в мадридской конференции по проблемам урегулирования палестино-израильского конфликта. Считался одним из активных участников мирного процесса в Осло. С 2000 года по поручению Ясира Арафата неоднократно возглавлял палестинскую делегацию на переговорах с Израилем.
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