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https://ria.ru/20201110/markirovka-1583903019.html
Правительство не поддержало идею моратория на маркировку лекарств
Правительство не поддержало идею моратория на маркировку лекарств
Правительство не поддержало идею ввести временный мораторий на маркировку лекарств, продолжает вести мониторинг и давать поручения по урегулированию ситуации с... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T12:30
2020-11-10T12:30
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коронавирус covid-19
анна попова
ярослав нилов
михаил мурашко
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Правительство не поддержало идею ввести временный мораторий на маркировку лекарств, продолжает вести мониторинг и давать поручения по урегулированию ситуации с лекарственным обеспечением в ручном режиме, рассказал глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов по итогам встречи с членами кабмина.Во вторник парламентарии провели встречу в режиме видеоконференцсвязи с вице-премьером Татьяной Голиковой, главой Минздрава Михаилом Мурашко и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.Он отметил, что на данный момент ситуация с лекарственным обеспечением улучшилась, но по мнению ЛДПР, только временная полная отмена маркировки может нормализовать ситуацию. На уточняющий вопрос об позиции правительства по временному мораторию на маркировку лекарства Нилов ответил, что пока кабмин эту идею не поддерживает."Они считают, что все правительство может сделать и так, в ручном режиме донастраивать. Но мы видим результат", - сказал Нилов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201109/lekarstva-1583755281.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, ярослав нилов, михаил мурашко, здоровье - общество, татьяна голикова, общество

Правительство не поддержало идею моратория на маркировку лекарств

12:30 10.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЦех по упаковке лекарственных средств на заводе "Герофарм"
Цех по упаковке лекарственных средств на заводе Герофарм - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Правительство не поддержало идею ввести временный мораторий на маркировку лекарств, продолжает вести мониторинг и давать поручения по урегулированию ситуации с лекарственным обеспечением в ручном режиме, рассказал глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов по итогам встречи с членами кабмина.
Во вторник парламентарии провели встречу в режиме видеоконференцсвязи с вице-премьером Татьяной Голиковой, главой Минздрава Михаилом Мурашко и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

"Несмотря на то, что маркировка прошла на формат уведомительный, проблема в целом сохраняется. Они (члены правительство) сообщили о том, что постоянно мониторят, что даны поручения Минпромторгу, мониторинг ведется и оперативные меры принимаются", - сказал Нилов РИА Новости.

Он отметил, что на данный момент ситуация с лекарственным обеспечением улучшилась, но по мнению ЛДПР, только временная полная отмена маркировки может нормализовать ситуацию. На уточняющий вопрос об позиции правительства по временному мораторию на маркировку лекарства Нилов ответил, что пока кабмин эту идею не поддерживает.
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"Они считают, что все правительство может сделать и так, в ручном режиме донастраивать. Но мы видим результат", - сказал Нилов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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