https://ria.ru/20201110/markirovka-1583903019.html

Правительство не поддержало идею моратория на маркировку лекарств

Правительство не поддержало идею моратория на маркировку лекарств

Правительство не поддержало идею ввести временный мораторий на маркировку лекарств, продолжает вести мониторинг и давать поручения по урегулированию ситуации с... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T12:30

2020-11-10T12:30

2020-11-10T12:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

ярослав нилов

михаил мурашко

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Правительство не поддержало идею ввести временный мораторий на маркировку лекарств, продолжает вести мониторинг и давать поручения по урегулированию ситуации с лекарственным обеспечением в ручном режиме, рассказал глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов по итогам встречи с членами кабмина.Во вторник парламентарии провели встречу в режиме видеоконференцсвязи с вице-премьером Татьяной Голиковой, главой Минздрава Михаилом Мурашко и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.Он отметил, что на данный момент ситуация с лекарственным обеспечением улучшилась, но по мнению ЛДПР, только временная полная отмена маркировки может нормализовать ситуацию. На уточняющий вопрос об позиции правительства по временному мораторию на маркировку лекарства Нилов ответил, что пока кабмин эту идею не поддерживает."Они считают, что все правительство может сделать и так, в ручном режиме донастраивать. Но мы видим результат", - сказал Нилов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201109/lekarstva-1583755281.html

https://ria.ru/20201103/dnk-1582880659.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, ярослав нилов, михаил мурашко, здоровье - общество, татьяна голикова, общество